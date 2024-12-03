17-летние юноши не будут обращаться в ТЦК: парламент поддержал законопроект, подробности

По словам Рустема Умерова, юношам не придется при достижении 17-летнего возраста обращаться в ТЦК или проходить медосмотр. Эта процедура станет возможной с помощью "Резерв+".

Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект, благодаря которому граждане Украины при достижении 17-летнего возраста автоматически будут становиться на воинский учет. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Юношам в дальнейшем не нужно будет обращаться в ТЦК или проходить медосмотр. После принятия закона нужно будет пройти идентификацию в мобильном приложении "Резерв+", после чего приложение само сгенерирует военно-учетный документ.

"Это еще один шаг в переводе воинского учета в удобный цифровой формат. Мы делаем государственные услуги максимально доступными и прозрачными для украинцев", — добавил он.

Отметим, что законопроект № 12076 о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно особенностей постановки граждан Украины на воинский учет призывников и их медицинского осмотра во время прохождения ими базовой общевойсковой подготовки имеет целью урегулировать вопрос о первичной постановке граждан на воинский учет. Необходимость его принятия возникла из-за того, что не все граждане призывного возраста имеют возможность лично прибыть в определенное время в соответствующие ТЦК для постановки на воинский учет призывников.

Законопроектом предлагается:

усовершенствовать некоторые вопросы, связанные с предоставлением возможности гражданам Украины мужского пола, которым в год взятия на воинский учет исполняется 17 лет, вставать на учет призывников путем прохождения электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного;

определить уважительные причины не взятия гражданина Украины на воинский учет призывников;

исключить из Закона положения о создании и деятельности комиссии по вопросам постановки на воинский учет призывников, необходимости проходить медицинский осмотр и нормирования возможности гражданам, которые берутся на учет призывников, проходить электронную идентификацию и уточнение своих персональных данных средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста.

Напомним, ранее в Минобороны анонсировали реформу ВВК. Она будет происходить в три этапа и должна завершиться в ноябре 2025 года.