Українцям, що виїхали до 18 років, не видають документи за кордоном: у чому причина

В реєстрі "Оберіг" немає записів про громадян, які не встигли стати на облік до виїзду за кордон. Уряд запропонував вихід — спрощену постановку як експеримент, але у відділеннях хлопцям відмовляють.

Громадянам України, яких не має у реєстрі "Оберіг", відновляють в оновленні документів за кордоном. Про це відомо з публікації пресслужби апарату Верховної Ради від 4 грудня.

Україні, які виїхали під час повномасштабної війни до досягнення 18 років і не встигли вчасно стати на облік, відсутні у реєстрі призовників. Щоб розв’язати цю проблему, 16 серпня Кабмін затвердив порядок реалізації експериментального проєкту, який дозволив би стати чоловікам віком 16-25 років на облік без медогляду.

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко пояснила, що ідея в тому, щоб завантажити дані в реєстр "Оберіг", і вже 89% записів оброблені. Загалом до середини жовтня на облік стали 163 тисячі чоловіків віком 16-25 років.

"79 тисяч українців прив'язані до необхідності стати на облік і чекають паспорти в іноземних країнах, за даними Державної міграційної служби. Ті особи, які потребували постановки на облік, це 5 тисяч осіб, зробили це, їм була розблокована ця послуга", — зауважила чиновниця.

Черногоренко пояснила, що в експеримент не потрапили чоловіки віком від 25 років, бо вже є військовозобов’язаними та потенційними порушниками правил обліку.

Заступник голови Державної міграційної служби Іван Двойленко пояснив, що держпідприємство "Документ", яке обслуговує громадян за кордоном, зобов’язане перевіряти військово-облікові документи. З його слів, постановка повнолітніх українців на облік за кордоном найближчим часом стане автоматизованою.

Однак окремі підрозділи "Документа" відмовляють чоловікам віком 18-25 років, яких немає в реєстрі призовників, у прийомі документів для обміну або оформлення. У відділеннях посилаються на брак технічних можливостей, щоб передати дані для внесення людини в "Оберіг".

За даними МВС, таких випадків, коли документи були прийняті у незареєстрованих призовників, налічується лише 9. Це спонукає хлопців із протермінованими паспортами отримувати тимчасові іноземні документи.

"І це притому, що вони не підлягають мобілізації", — наголосили в Комітеті з питань молоді й спорту.

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