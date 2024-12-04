"Нема кому робити": Труханов поскаржився на ТЦК, які щодня мобілізують комунальників (відео)

В Одесі три дні не розпочинали ремонт котельної, бо комунальники боялись виходити на роботу через загрозу мобілізації, заявив мер Геннадій Труханов.

Комунальні підприємства Одеси не можуть нормально працювати, оскільки під загрозою мобілізації працівники, яких спиняють прямо на вулицях та везуть до терцентрів комплектування. Через таку ситуацію були проблеми під час ремонту котельної, де мали замінити 130-метрову трубу, але була затримка через побоювання робітників. Про проблеми бронювання на підприємствах критичної інфраструктури та житлово-комунального господарства міський голова Одеси Геннадій Труханов розповів під час засідання міськради 4 грудня.

Мобілізація в Україні та бронювання - Труханов про дії ТЦК див. 1:31:31

Під час засідання торкнулись питання всебічного бронювання працівників житлово-комунального господарства (ЖКГ), оскільки відбудеться "колапс", якщо цих людей мобілізують. У відповідь Труханов підтвердив, що терцентри комплектування, з його слів, щодня затримують комунальників прямо на вулиці. Також розповів про випадок, який стався під час ремонту та заміни 130-метрової труби котельної. Як з'ясувалось, бригаді замовили кран, вона приїхала на місце роботи, але втекла, коли побачила співробітників ТЦК. Після цього інший працівник кілька годин пояснював військкомам, чому не потрібно з об'єкта забирати робітників. Потім — додатково переконували робітників, що їм нічого не загрожує, додав мер. Водночас на місці стояв унікальний кран, який мав допомогти відремонтувати відразу дві труби, одна з яких взагалі впала, а друга — в аварійному стані. Через інцидент ремонт затримався на три доби, сказав Труханов.

"Вони приїхали, їдуть на виконання робіт і втікають. Вбігають до нашої котельні, виходить співробітник і годину чи дві роз'яснює, що це працівники, які зараз полізуть на 130 метрів вгору і будуть там знімати трубу", — роз'яснив ситуацію мер.

Аналогічна проблема — з ліфтами, доповнив розповідь Труханов. Громадяни не задоволені, оскільки не приїдуть бригади міняти ліфти, а причина такої ситуації — відсутність людей через процес мобілізації, підсумував міський голова.

"Кожного дня стоять ліфти, стоїть обладнання, залишилось зібрати його на місці. Забрали, призвали, поїхали — військкомат. Ми пояснити нічого не можемо, тому що немає кому робити", — наголосив міський голова.

В підсумку Труханов заявив, що установам треба відкрити списки, з'ясувати, хто у них є підприємствами критично інфраструктури і довести, що потрібно зберегти бронь. Також посадовець натякнув, що в інших органах влади захищають від призову не настільки корисних людей, як у комунальних підприємствах Одеської міськради.

На сторінці Facebook Одеського обласного ТЦК поки що немає коментарів щодо загрози мобілізації комунальників Одеси.

Мобілізація в Україні та бронювання — деталі

Зазначимо, раніше Фокус писав, що Кабмін опублікував зміни до процедури бронювання від мобілізації працівників критичних підприємств. У оновленій процедурі з'явився новий критерій для отримання захисту від призову. Для працівників критичної сфери, які не мають часток державної чи комунальної власності, зарплата має бути не менш як 20 тис. грн. Водночас з'явились вимоги до зарплати на підприємствах, де держава має частку 50-100%. Зазначено, що забронювати можна людей, в яких заробітна плата в останній звітний квартал не менш як середньомісячна зарплата у 4 кварталі 2021 році. Згідно з даними Держстату, щоб забронювати працівників ЖКГ Одеської області, у них має бути зарплата на рівні, орієнтовно, від 13 370 грн.

Нагадуємо, 28 листопада мер Конотопа поскаржився, що у регіоні планують мобілізувати працівників критичної інфраструктури. Тим часом у Мінекономіки повідомили, що підтвердили статус критичності для перших семи підприємств.