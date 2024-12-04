"Некому работать": Труханов пожаловался на ТЦК, которые ежедневно мобилизуют коммунальщиков (видео)

В Одессе три дня не начинали ремонт котельной, потому что коммунальщики боялись выходить на работу из-за угрозы мобилизации, заявил мэр Геннадий Труханов.

Коммунальные предприятия Одессы не могут нормально работать, поскольку под угрозой мобилизации работники, которых останавливают прямо на улицах и везут в терцентры комплектования. Из-за такой ситуации были проблемы во время ремонта котельной, где должны были заменить 130-метровую трубу, но была задержка из-за опасений рабочих. О проблемах бронирования на предприятиях критической инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства городской голова Одессы Геннадий Труханов рассказал во время заседания горсовета 4 декабря.

Мобилизация в Украине и бронирование — Труханов о действиях ТЦК см. 1:31:31

Во время заседания затронули вопрос всестороннего бронирования работников жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), поскольку произойдет "коллапс", если этих людей мобилизуют. В ответ Труханов подтвердил, что терцентры комплектования, по его словам, ежедневно задерживают коммунальщиков прямо на улице. Также рассказал о случае, который произошел во время ремонта и замены 130-метровой трубы котельной. Как выяснилось, бригаде заказали кран, она приехала на место работы, но убежала, когда увидела сотрудников ТЦК. После этого другой работник несколько часов объяснял военкомам, почему не нужно с объекта забирать рабочих. Затем — дополнительно убеждали рабочих, что им ничего не угрожает, добавил мэр. При этом на месте стоял уникальный кран, который должен был помочь отремонтировать сразу две трубы, одна из которых вообще упала, а вторая — в аварийном состоянии. Из-за инцидента ремонт задержался на трое суток, сказал Труханов.

"Они приехали, едут на выполнение работ и убегают. Вбегают в нашу котельную, выходит сотрудник и час или два часа разъясняет, что это работники, которые сейчас полезут на 130 метров вверх и будут там снимать трубу", — разъяснил ситуацию мэр.

Аналогичная проблема — с лифтами, дополнил рассказ Труханов. Граждане не довольны, поскольку не приедут бригады менять лифты, а причина такой ситуации — отсутствие людей из-за процесса мобилизации, подытожил городской голова.

"Каждый день стоят лифты, стоит оборудование, осталось собрать его на месте. Забрали, призвали, поехали — военкомат. Мы объяснить ничего не можем, потому что некому работать", — подчеркнул городской голова.

В итоге Труханов заявил, что учреждениям надо открыть списки, выяснить, кто у них является предприятиями критически инфраструктуры и доказать, что нужно сохранить бронь. Также чиновник намекнул, что в других органах власти защищают от призыва не насколько полезных людей, как в коммунальных предприятиях Одесского горсовета.

На странице Facebook Одесского областного ТЦК пока нет комментариев относительно угрозы мобилизации коммунальщиков Одессы.

Мобилизация в Украине и бронирование — детали

Отметим, ранее Фокус писал, что Кабмин опубликовал изменения в процедуру бронирования от мобилизации работников критических предприятий. В обновленной процедуре появился новый критерий для получения защиты от призыва. Для работников критической сферы, которые не имеют долей государственной или коммунальной собственности, зарплата должно быть не менее 20 тыс. грн. В то же время появились требования к зарплате на предприятиях, где государство имеет долю 50-100%. Указано, что забронировать можно военнообязанных, у которых заработная плата в последний отчетный квартал не менее среднемесячной зарплаты в 4 квартале 2021 года. Согласно данным Госстата, чтобы забронировать работников ЖКХ Одесской области, у них должна быть зарплата на уровне, ориентировочно, от 13 370 грн.

Напоминаем, 28 ноября мэр Конотопа пожаловался, что в регионе планируют мобилизовать работников критической инфраструктуры. Между тем в Минэкономики сообщили, что подтвердили статус критичности для первых семи предприятий.