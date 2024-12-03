Стекло, мебель, керамика, текстиль: Минэкономики возобновило бронирование критических предприятий

В Минэкономики проверили критичность первых семи компаний, которые пожелали продлить бронирование сотрудников. Семь компаний — это 0,2% от 3,5 тыс., подавших аналогичные заявки.

Предприятия, прошедшее проверку в Министерстве экономики и подтвердившее статус критически важного, получили право восстановить бронирование от мобилизации для своих сотрудников. В течение первых двух рабочих дней декабря чиновники подтвердили статус для семи компаний из разных сфер экономики. О деталях бронирования на критических предприятиях рассказали на портале Минэкономики.

В заметке министерства указано, что по состоянию на 3 декабря проверили и подтвердили статус критически важного для семи украинских предприятий. Указанные предприятия занимаются производством стекла, текстиля, керамической плитки, мебели. Теперь владельцы этих компаний получили возможность забронировать от мобилизации 50% военнообязанных сотрудников, добавили чиновники. Срок такого бронирования — до 12 месяцев. Также отметили, что через портал "Дія" поступило 3 500 заявок на подтверждение статуса (семь решений за два рабочих дня — это 0,2%).

"В общем, за первые два дня возобновления бронирования через Дію, компании подали 3500 заявлений на бронирование 26,7 тыс. работников", — привели на портале слова первого вице-премьера, главы Минэкономики Юлии Свириденко.

Бронирование от мобилизации — отсрочка для критических предприятий

В Минэкономики напомнили, что обновленные правила отсрочек от мобилизации действуют в соответствии с постановлением Кабмина №76 от 27 января 2023 года и изменений из постановления №1332 от 22 ноября 2024 года.

Правила бронирования от мобилизации от предприятий:

критические предприятия, не успевших пока подтвердить статус, могут бронировать людей до 28 февраля 2024 года;

предприятия, которые подтвердили (обновили в соответствии с новыми критериями) статус критичности, могут бронировать на срок до 12 месяцев.

обязательные критерии для обновления критичности — это средняя зарплата и зарплата работника не менее 20 тыс. грн и отсутствие долгов по налогам и сборам (государственным и местным);

чтобы обновить критичность, следует выполнить один из шести дополнительных критериев.

Какие дополнительные критерии для критичности предприятия:

уплачено в государственный бюджет от 1,5 млн евро; поступило иностранной валюты от 32 млн евро; входит в перечень стратегически важных; является резидентом "Дія Сити"; работает в сфере связи и получает "значительные доходы"; важное для экономики государства и местных общин — этот критерий формируется различными органами власти и согласовывается в Минэкономики и Минобороны.

Отметим, 25 ноября народный депутат Богдан Кицак заявил, что в постановлении об изменениях правил бронирования указано, что защитить от мобилизации можно только тех, кто работал на критическом предприятии до 18 мая 2024 года. После этого появилось объяснение юриста в вопросах прохождения военной службы Александра Золотухина. Как выяснилось, заявление нардепа не соответствует действительности. Объясняется, что предприятие подает на бронирование актуальный список сотрудников, а если он изменился после 18 мая, то подают обновленные данные с новыми работниками.

Напоминаем, 30 ноября Фокус писал о новом постановлении Кабмина №1362, которое позволяет бронирование от мобилизации военнообязанных из расширенного списка профессий.