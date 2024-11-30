В Украине больше мужчин получат отсрочку от армии: какие профессии разрешили бронировать

Военнообязанные украинцы на время, в течение которого предоставлена отсрочка от мобилизации, должны получать зарплату в размере от 20 тысяч гривен.

Кабинет министров расширил список профессий для бронирования от мобилизации в Украине. Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина № 1362.

Мобилизация в Украине: кто сможет получить бронь

Так, на бронирование от мобилизации могут рассчитывать военнообязанные, которые занимают должности:

протезистов-ортезистов;

техников-протезистов-ортезистов;

инженеров-технологов-протезистов;

инженеров-протезистов;

механиков протезно-ортопедических изделий.

Однако это возможно только при условии выполнения ими не менее 50% нормы рабочего времени в течение последних трех месяцев перед бронированием.

Кроме этого, военнообязанным работникам критически важных предприятий должна быть начислена ежемесячная зарплата, которая составляет не ниже размера минимальной заработной платы по стране, умноженной на коэффициент 2,5, то есть от 20 тысяч гривен. Однако это не касается коммунальных и государственных учреждений.

Также согласно постановлению, предприятия, которые имеют критичность, по состоянию на 1 декабря 2024 года, сохраняют ее до 28 февраля 2025 года.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что с 1 декабря изменится процедура бронирования работников критически важных предприятий. В частности, это можно будет сделать только онлайн.

Ранее сообщалось, что лица, работающие на предприятии менее трех месяцев, не могут быть забронированы сейчас. Однако после вступления в силу налоговых изменений этот срок сократится до месяца.