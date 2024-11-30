В Україні більше чоловіків отримають відстрочку від армії: які професії дозволили бронювати

Військовозобовʼязані українці на час, протягом якого надана відстрочка від мобілізації, повинні отримувати зарплатню у розмірі від 20 тисяч гривень.

Кабінет міністрів розширив список професій для бронювання від мобілізації в Україні. Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну № 1362.

Мобілізація в Україні: хто зможе отримати бронь

Так, на бронювання від мобілізації можуть розраховувати військовозобовʼязані, які обіймають посади:

протезистів-ортезистів;

техніків-протезистів-ортезистів;

інженерів-технологів-протезистів;

інженерів-протезистів;

механіків протезно-ортопедичних виробів.

Проте це можливо лише за умови виконання ними не менш як 50% норми робочого часу протягом останніх трьох місяців перед бронюванням.

Крім цього, військовозобовʼязаним працівникам критично важливих підприємств повинна бути нарахована щомісячна зарплата, яка становить не нижче за розмір мінімальної заробітної плати по країні, помноженої на коефіцієнт 2,5, тобто від 20 тисяч гривень. Проте це не стосується комунальних та державних установ.

Також згідно з постановою, підприємства, які мають критичність, станом на 1 грудня 2024 року, зберігають її до 28 лютого 2025 року.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що з 1 грудня зміниться процедура бронювання працівників критично важливих підприємств. Зокрема, це можна буде зробити лише онлайн.

Раніше повідомлялося, що особи, які працюють на підприємстві менше як три місяці, не можуть бути заброньовані зараз. Проте після набрання чинності податкових змін цей термін скоротиться до місяця.