Бронювання від мобілізації з 1 грудня: юрист розповів про 18 травня і помилку нардепа (відео)

Народний депутат Богдан Кицак помилився, коли говорив, що не отримають або втрать бронь громадяни, які прийшли на критично-важливе підприємство після 18 травня, свідчить заява юриста. Він пояснив, на що насправді звертають увагу урядовці.

Громадянам, які бажають отримати бронювання від мобілізації, не слід турбуватись про працевлаштування на критично-важливі підприємства після 18 травня 2024 року. Ця дата не має значення, оскільки компанії повинні щоразу подавати актуальні списки з усіма змінами, які стались протягом останнього часу. Про окремі деталі постанови Кабміну, яка внесла зміни в процес захисту від призову, юрист у питаннях проходження військової служби Олександр Золотухін розповів в ефірі "Київ 24".

Бронювання від мобілізації — коментар юриста Золотухіна див. із 12:08

Золотухін підтвердив помилковість повідомлень про те, що люди не матимуть броні, якщо працевлаштувались на критично-важливе підприємство після 18 травня. Юрист нагадав текст постанови Кабміну та порядок оформлення бронювання через Мінекономіки та портал "Дія". Зокрема, дійсно, керівники компанії, які бажали захистити від призову ключових працівників, повинні подати список співробітників станом на 18 травня. Однак мається на увазі, що цей список чинний на момент оформлення бронювання. Але протягом пів року на підприємстві могли відбутись зміни, наприклад, когось звільнили, а когось взяли на роботу. У такому разі під час звернення щодо нового працівника просто подають список, оновлений після 18 травня.

"В такому випадку кількість військовозобов'язаних подається станом на дату подання, відповідного подання для бронювання таких працівників", — підсумував співрозмовник журналістів.

Загалом процедура бронювання від мобілізації майже не змінилась, пролунало в ефірі. Якщо компанія відповідає критеріям критично-важливого підприємства, то звертається до відповідного органу влади (Мінекономіки, державна адміністрація, інші установи). Якщо органи влади бачать відповідність цим критеріям, то підтверджують захист від призову 50% працівників, нагадав юрист.

"Повідомлення в ЗМІ, на які ви звернули увагу [про дату 18 травня — Ред.], то відповідно, це зумовлено неправильним трактуванням певних осіб, власне, змін, які Кабмін вніс нещодавно до порядку бронювання працівників критично-важливих підприємств", — заявив Золотухін.

Бронювання від мобілізації — деталі

Зазначимо, народний депутат Богдан Кицак 25 листопада заявив, що громадяни не зможуть забронюватись, якщо працевлаштувались на критично-важливе підприємство після 18 травня 2024 року. Також він додав, що ті, хто отримав бронь через Мінекономіки чи "Дію" після цієї дати, втратять її з 1 грудня. Після цього з'явилась заява джерел "РБК-України" в Мінекономіки: вони наголосили, що дата 18 травня не має значення для бронювання від мобілізації.

Зміни в бронюванні від мобілізації запроваджені постановою Кабміну, опублікованій 22 листопада. У постанові вказано, що отримати бронювання зможуть військовозобов'язані з критично-важливих підприємств, які отримують зарплату від 20 тис. грн. Крім того, такі ж вимоги висуваються до решти працівників. Також вимагається, щоб компанія не мала заборгованостей з виплати податків та соціальних внесків. Постанова починає працювати з 1 грудня, але громадяни, які отримали так звану "економічну бронь", збережуть її до 28 лютого. Також компанії повинні поновити або втратити статус після перевірок, які проведуть в Мінекономіки та в інших органах влади, дотичних до питання.

Нагадуємо, Фокус писав про категорії громадян, яких торкнуться поліпшення процедури бронювання від мобілізації, затверджених 22 листопада.