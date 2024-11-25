Після війни буде "квазіформат воєнного стану": депутат розповів про обмеження (відео)

Депутат Київської міськради Леонід Ємець підкреслив, що Україні потрібно виходити з воєнного стану "дуже акуратно". З його слів, законодавче поле "потрібно коригувати".

Після завершення бойових дій в Україні діятиме воєнний стан у "квазіформаті". Про це 25 листопада в ефірі "Новини.LIVE" заявив екснардеп та депутат Київської міської ради Леонід Ємець.

"Виходити зі зняття воєнного стану нам треба дуже акуратно. Тому що на цей момент те законодавче поле, яке існує, дає більше запитань, ніж відповідей", — зауважив він.

Депутат уточнив, що після виходу з воєнного стану Україна мала б одномоментно демобілізувати сотні тисяч військових. Окрім того, законодавство забороняє державі обмежувати громадян у пересуваннях. Тобто постане питання виїзду українців за кордон.

"Теж зрозуміло, що буде радше за все сформовано якийсь квазіформат воєнного стану", — пояснив Ємець.

Нині є надзвичайний та воєнні стани, які можуть бути запроваджені як по всій території, так і в окремих регіонах. Однак, з його слів, у наявному на сьогодні законодавчому полі владі надзвичайно складно діяти.

"Це поле потрібно коригувати. Поки що ініціатив законодавчих я не бачив. Якщо вони будуть з’являтися як закон про мобілізацію отак от (клацає пальцями, — ред.), що потім його потрібно буде змінювати й ще раз змінювати, нічого хорошого ми в результаті не отримаємо", — додав депутат.

Нагадаємо, сержант ЗСУ Андрій Соколов виступив за те, щоб працівникам ТЦК дозволили застосовувати зброю проти ухилянтів.

25 листопада у ЗМІ з посиланням на джерела в Мінекономіки пояснили, кому буде доступне бронювання від мобілізації та чи матиме значення дата працевлаштування.