После войны будет "квазиформат военного положения": депутат рассказал об ограничениях (видео)

Депутат Киевского горсовета Леонид Емец подчеркнул, что Украине нужно выходить из военного положения "очень аккуратно". По его словам, законодательное поле "нужно корректировать".

После завершения боевых действий в Украине будет действовать военное положение в "квазиформате". Об этом 25 ноября в эфире "Новости.LIVE" заявил экс-нардеп и депутат Киевского городского совета Леонид Емец.

"Выходить из снятия военного положения нам надо очень аккуратно. Потому что на данный момент то законодательное поле, которое существует, дает больше вопросов, чем ответов", — отметил он.

Депутат уточнил, что после выхода из военного положения Украина должна была бы одномоментно демобилизовать сотни тысяч военных. Кроме того, законодательство запрещает государству ограничивать граждан в передвижениях. То есть встанет вопрос выезда украинцев за границу.

"Тоже понятно, что будет скорее всего сформирован какой-то квазиформат военного положения", — объяснил Емец.

Сейчас есть чрезвычайное и военные положения, которые могут быть введены как по всей территории, так и в отдельных регионах. Однако, по его словам, в имеющемся на сегодня законодательном поле власти чрезвычайно сложно действовать.

"Это поле нужно корректировать. Пока что инициатив законодательных я не видел. Если они будут появляться как закон о мобилизации так вот (щелкает пальцами, — ред.), что потом его нужно будет менять и еще раз менять, ничего хорошего мы в результате не получим", — добавил депутат.

Напомним, сержант ВСУ Андрей Соколов выступил за то, чтобы работникам ТЦК разрешили применять оружие против уклонистов.

25 ноября в СМИ со ссылкой на источники в Минэкономики объяснили, кому будет доступно бронирование от мобилизации и будет ли иметь значение дата трудоустройства.