Кабмін затвердив нові правила бронювання від мобілізації з 1 грудня: основне в постанові

Компанії, які до 22 листопада отримали статус критично важливих, зберігають його до 28 лютого 2025 року, ідеться у новій постанові Кабміну. Також там вказано, що статус можуть анулювати з певних причин.

Підприємства, які хочуть забронювати від мобілізації працівника, відтепер повинні платити йому заробітну плату у 20 тис. грн. Тим часом низка міністерств та обласних органів влади повинні встановити критерії, згідно з яким певна компанія отримає статус критичної важливої для економіки держави, регіону, громади, галузі. Про оновлення правил захисту від призову повідомили на урядовому порталі.

На порталі Кабміну з'явився текст постанови №1332 від 22 листопада 2024 року. У постанові ідеться про "деякі питання бронювання у воєнний час". Крім вимог до зарплати, пояснюють, хто збереже відстрочку завдяки роботі на критично важливому підприємстві, а хто її втратить. Також вказано, що зміни вносять в постанову №76 від 27 січня 2023 року і вони почнуть діяти з 1 грудня 2024 року.

Відстрочка від мобілізації — деталі

У нормативно-правовому акті вказано, що з'являються вимоги до зарплати працівника, якого підприємство буде бронювати. Розмір зарплати має становити 2,5 мінімальної заробітної плати по країні. Якщо врахувати, що ця зарплата — це 8 тис. грн, то працівник має отримувати 20 тис. грн. Крім того, аналогічні вимоги до усіх працівників підприємства (крім державних (повністю чи частково) та комунальних).

Бронювання від мобілізації - критерій про зарплату 20 тис. грн Фото: Скриншот

Правила призначення та скасування бронювання

Основні пункти постанови Кабміну про оновлені правила бронювання підприємств:

відстрочка від призову, встановлена Мінекономіки до набрання чинності постанови (до 22 листопада), буде діяти до 28 лютого 2025 року;

відстрочки, призначені через "Дію" до 22 листопада, діють на той термін, на яких їх призначили, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року;

відстрочку можуть анулювати, якщо буде відповідне рішення Мінекономіки або іншого органу владу, який її призначав;

критично важливі підприємства, у яких цей статус закінчується до 30 листопада, зберігають його до 31 грудня 2024 року;

підприємства можуть отримати статус критично важливого, якщо у них немає заборгованостей з податків та ЄСВ;

органи влади повинні протягом 10 днів сформувати чіткий перелік критеріїв, за якими підприємство отримує статус критично важливого для економіки, населення, Сил оборони.

Зазначимо, 21 листопада видання Forbes Ukraine опублікувало інформацію від анонімних джерел щодо нових правил бронювання від мобілізації на підприємства. Це джерело повідомило, що крім двох обов'язкових вимог (про відсутність боргів та про зарплату), мав бути ще один критерій, який підприємство мало б обирати самостійно.

Нагадуємо, раніше Фокус писав про іншу постанову уряду, в якій органи влади були зобов'язані переглянути, чи дійсно певні компанії відповідають критеріям критично важливих.