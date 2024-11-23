Кабмин утвердил новые правила бронирования от мобилизации с 1 декабря: основное в постановлении

Компании, которые до 22 ноября получили статус критически важных, сохраняют его до 28 февраля 2025 года, говорится в новом постановлении Кабмина. Также там указано, что статус могут аннулировать по определенным причинам.

Предприятия, которые хотят забронировать от мобилизации работника, отныне должны платить ему заработную плату в 20 тыс. грн. Между тем ряд министерств и областных органов власти должны установить критерии, согласно которым определенная компания получит статус критически важной для экономики государства, региона, общины, отрасли. Об обновлении правил защиты от призыва сообщили на правительственном портале.

На портале Кабмина появился текст постановления №1332 от 22 ноября 2024 года. В постановлении говорится о "некоторых вопросах бронирования в военное время". Кроме требований к зарплате, объясняют, кто сохранит отсрочку благодаря работе на критически важном предприятии, а кто ее потеряет. Указано, что изменения вносят в постановление №76 от 27 января 2023 года и они начнут действовать с 1 декабря 2024 года.

Отсрочка от мобилизации — детали

В нормативно-правовом акте указано, что появляются требования к зарплате работника, которого предприятие будет бронировать. Размер зарплаты должен составлять 2,5 минимальной заработной платы по стране. Если учесть, что эта зарплата — это 8 тыс. грн, то работник должен получать 20 тыс. грн. Кроме того, аналогичные требования ко всем работникам предприятия (кроме государственных (полностью или частично) и коммунальных).

Бронирование от мобилизации — критерий о зарплате 20 тыс. грн Фото: Скриншот

Правила назначения и отмены бронирования

Основные пункты постановления Кабмина об обновленных правилах бронирования предприятий:

отсрочка от призыва, установленная Минэкономики до вступления в силу постановления (до 22 ноября), будет действовать до 28 февраля 2025 года;

отсрочки, назначенные через "Дію" до 22 ноября, действуют на тот срок, на которых их назначили, но не дольше чем до 28 февраля 2025 года;

отсрочку могут аннулировать, если будет соответствующее решение Минэкономики или другого органа власти, который ее назначал;

критически важные предприятия, у которых этот статус заканчивается до 30 ноября, сохраняют его до 31 декабря 2024 года;

предприятия могут получить статус критически важного, если у них нет задолженностей по налогам и ЕСВ;

органы власти должны в течение 10 дней сформировать четкий перечень критериев, по которым предприятие получает статус критически важного для экономики, населения, Сил обороны.

Отметим, 21 ноября издание Forbes Ukraine опубликовало информацию от анонимных источников относительно новых правил бронирования от мобилизации на предприятия. Этот источник сообщил, что кроме двух обязательных требований (об отсутствии долгов и о зарплате), должен был быть еще один критерий, который предприятие должно было бы выбирать самостоятельно.

Напоминаем, ранее Фокус писал о другом постановлении правительства, в котором органы власти были обязаны пересмотреть, действительно ли определенные компании соответствуют критериям критически важных.