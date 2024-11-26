Бронирование от мобилизации с 1 декабря: юрист рассказал о 18 мая и ошибке нардепа (видео)

Народный депутат Богдан Кицак ошибся, когда говорил, что не получат или потеряют бронь граждане, которые пришли на критически-важное предприятие после 18 мая, свидетельствует заявление юриста. Он объяснил, на что на самом деле обращают внимание чиновники.

Гражданам, желающим получить бронирование от мобилизации, не следует беспокоиться о трудоустройстве на критически важные предприятия после 18 мая 2024 года. Эта дата не имеет значения, поскольку компании должны каждый раз подавать актуальные списки со всеми изменениями, которые произошли в течение последнего времени. Об отдельных деталях постановления Кабмина, которое внесло изменения в процесс защиты от призыва, юрист в вопросах прохождения военной службы Александр Золотухин рассказал в эфире "Киев 24".

Бронирование от мобилизации — комментарий юриста Золотухина см. с 12:08

Золотухин подтвердил ошибочность сообщений о том, что люди не будут иметь брони, если трудоустроились на критически-важное предприятие после 18 мая. Юрист напомнил текст постановления Кабмина и порядок оформления бронирования через Минэкономики и портал "Дія". В частности, действительно, руководители компании, которые хотели защитить от призыва ключевых работников, должны подать список сотрудников по состоянию на 18 мая. Однако подразумевается, что этот список действителен на момент оформления бронирования. Но в течение полугода на предприятии могли произойти изменения, например, кого-то уволили, а кого-то приняли на работу. В таком случае при обращении по новому работнику просто подают список, обновленный после 18 мая.

"В таком случае количество военнообязанных подается по состоянию на дату подачи, соответствующего представления для бронирования таких работников", — подытожил собеседник журналистов.

В целом же процедура бронирования от мобилизации почти не изменились, прозвучало в эфире. Если компания соответствует критериям критически-важного предприятия, то обращается в соответствующий орган власти (Минэкономики, государственная администрация, другие учреждения). Если органы власти видят соответствие этим критериям, то подтверждают защиту от призыва 50% работников, напомнил юрист.

"Сообщения в СМИ, на которые вы обратили внимание [о дате 18 мая — Ред.], то соответственно, это обусловлено неправильной трактовкой определенных лиц, собственно, изменений, которые Кабмин внес недавно в порядок бронирования работников критически-важных предприятий", — заявил Золотухин.

Бронирование от мобилизации — детали

Отметим, народный депутат Богдан Кицак 25 ноября заявил, что граждане не смогут забронироваться, если трудоустроились на критически важное предприятие после 18 мая 2024 года. Также он добавил, что те, кто получил бронь через Минэкономики или "Дію" после этой даты, потеряют ее с 1 декабря. После этого появилось заявление источников "РБК-Украина" в Минэкономики: они отметили, что дата 18 мая не имеет значения для бронирования от мобилизации.

Изменения в бронировании от мобилизации введены постановлением Кабмина, опубликованном 22 ноября. В постановлении указано, что получить бронирование смогут военнообязанные с критически-важных предприятий, которые получают зарплату от 20 тыс. грн. Кроме того, такие же требования выдвигаются к остальным работникам. Также требуется, что компания не имела задолженностей по выплате налогов и социальных взносов. Постановление начинает работать с 1 декабря, но граждане, которые получили так называемую "экономическую бронь", сохранят ее до 28 февраля. Также компании должны восстановить или потерять статус после проверок, которые проведут в Минэкономики и в других органах власти, касающихся вопроса.

Напоминаем, Фокус писал о категориях граждан, которых коснутся улучшения процедуры бронирования от мобилизации, утвержденных 22 ноября.