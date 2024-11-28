Підприємства можуть забронювати працівника після 3 місяців роботи, — міністр економіки

Загалом для здійснення бронювання компанія має перепідтвердити свій статус критичності до кінця зими 2025 року, а до того він буде зберігатись.

Працівники, які працюють на підприємстві менш як три місяці, наразі не можуть бути заброньовані, а після набрання чинності податкових змін цей термін скоротиться до місяця. Про це повідомила пресслужба Європейської бізнес-асоціації за результатами зустрічі із заступником міністра економіки Віталієм Кіндратівим.

З працівника можна зняти бронювання. Однак без особливих підстав (наприклад, звільнення) це буде можливим не частіше одного разу на місяць.

Зазначається, що за новим порядком для здійснення бронювання військовозобов'язаних підприємства мають перепідтвердити свій статус критичності до 28 лютого 2025 року. До того часу статус критичності та бронювання зберігатимуться, однак нових співробітників компанії зможуть бронювати тільки після перепідтвердження статусу. Надалі всі бронювання співробітників будуть здійснюватись через портал "Дія".

Для набуття статусу критичності підприємство має відповідати щонайменше трьом критеріям. Два з них є обов'язковими для всіх: це відсутність податкової заборгованості та середня заробітна плата по підприємству не менше ніж 20 тис. грн та така сама заробітна плата працівника, що бронюється, за останній звітний період.

Третій критерій має бути одним з загальних, регіональних або галузевих критеріїв, які протягом 10 днів з моменту прийняття постанови мають бути розроблені профільними Міністерствами або ОВА. Водночас галузеві та регіональні критерії мають бути погоджені з Міноборони та Мінекономіки.

Наразі бронювати 100% працівників можуть підприємства паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів, в інших є квота 50%. Компанії-нерезиденти будуть подавати списки на Мінекономіки, і бронювання відбуватиметься через міністерство, а не через "Дію". Базою обліку є всі військовозобов'язані працівники підприємства, крім тих, що працюють за сумісництвом та заброньовані на іншому підприємстві.

Працівники критично важливих підприємств, що улаштувались після 18 травня, зможуть отримати бронювання від мобілізації. Вони можуть це зробити за загальним порядком. ним порядком.

За інформацією юриста громадянам, які бажають отримати бронювання від мобілізації, не слід турбуватися про працевлаштування на критично-важливі підприємства після 18 травня 2024 року. Ця дата не має значення, адже компанії повинні щоразу подавати актуальні списки зі всіма змінами, що сталися протягом останнього часу.