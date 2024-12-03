Скло, меблі, кераміка, текстиль: Мінекономіки відновило бронювання критичних підприємств, деталі

В Мінекономіки перевірили критичність перших семи компаній, які побажали продовжити бронювання співробітників. Сім компаній — це 0,2% від 3,5 тис., які подали аналогічні заявки.

Підприємства, які пройшли перевірку в Міністерстві економіки та підтвердили статус критично важливого, отримали право відновити бронювання від мобілізації для своїх співробітників. Протягом перших двох робочих днів грудня урядовці підтвердили статус для семи компаній із різних сфер економіки. Про деталі бронювання на критичних підприємствах розповіли на порталі Мінекономіки.

У дописі міністерства йдеться, що станом на 3 грудня перевірили та підтвердили статус критично важливого для семи українських підприємств. Зазначені підприємства займаються виробництвом скла, текстилю, керамічної плитки, меблів. Тепер власники цих компаній отримали можливість забронювати від мобілізації 50% військовозобов'язаних співробітників, додали урядовці. Термін такого бронювання — 12 місяців. Також зауважили, що через портал "Дія" надійшло 3 500 заявок на підтвердження статусу (сім висновків за два робочі дні — це 0,2%).

"Загалом, за перші два дні відновлення бронювання через Дію, компанії подали 3 500 заяв на бронювання 26,7 тис. працівників", — навели на порталі слова першої віцепрем'єрки, глави Мінекономіки Юлії Свириденко.

Бронювання від мобілізації — відстрочка для критичних підприємств

У Мінекономіки нагадали, що оновлені правила відстрочок від мобілізації діють відповідно до постанови Кабміну №76 від 27 січня 2023 року та змін із постанови №1332 від 22 листопада 2024 року.

Правила бронювання від мобілізації від підприємств:

критичні підприємства, які не встигли підтвердили статус, можуть бронювати людей до 28 лютого 2025 року;

підприємства, які підтвердили (оновили відповідно до нових критеріїв) статус критичності, можуть бронювати на термін до 12 місяців.

обов'язкові критерії для оновлення критичності — це середня зарплата і зарплата працівника не менше як 20 тис. грн та відсутність боргів за податками і зборами (державними та місцевими);

щоб оновити критичність, слід виконати один з шести додаткових критеріїв.

Які додаткові критерії для критичності підприємства:

сплачено в державний бюджет від 1,5 млн євро; надійшло іноземної валюти від 32 млн євро; належить до переліку стратегічно важливих; є резидентом "Дія Сіті"; працює у сфері зв'язку й отримує "значні доходи"; важливе для економіки держави та місцевих громад — цей критерій формується різними органами влади і погоджується в Мінекономіки та Міноборони.

Зазначимо, 25 травня народний депутат Богдан Кицак заявив, що у постанові про зміни правил бронювання зазначено, що захистити від мобілізації можна лише тих, хто працював на критичному підприємстві до 18 травня 2024 року. Після цього з'явилося пояснення юриста у питаннях проходження військової служби Олександра Золотухіна. Як з'ясувалося, заява нардепа не відповідає дійсності. Пояснюється, що підприємство подає на бронювання актуальний список співробітників, а якщо він змінився після 18 травня, то подають оновлені дані з новими працівниками.

Нагадуємо, 30 листопада Фокус писав про нову постанову Кабміну №1362, яка дозволяє бронювання від мобілізації військовозобов'язаних із розширеного списку професій.