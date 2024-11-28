На Сумщине должны мобилизовать коммунальщиков критической инфраструктуры, — мэр Конотопа (видео)

Артем Семенихин отметил, что соответствующее поручение дал глава Сумской ОГА. На его выполнение предоставляется два дня.

Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх якобы отменил бронирование от мобилизации для работников коммунальных предприятий критической инфраструктуры в Сумской области. Об этом заявил мэр Конотопа Артем Семенихин.

Городской голова отметил, что Владимир Артюх дал поручение СБУ выделить по одному человеку к каждому работнику ТЦК. Они должны контролировать мобилизацию работников предприятий критической отрасли. На выполнение этого решения дается два дня, 28 и 29 ноября.

"Вчера мне стало известно, что господин Артюх своим решением отменил бронь работникам коммунальных предприятий. Более того, дал поручение СБУ выделить по одному человеку к каждому работнику ТЦК, чтобы проконтролировать, чтобы всех работников коммунальных предприятий критической отрасли — водоканалы, теплогенерирующие и так далее — призвать в ряды Вооруженных сил Украины за завтрашний день, за четверг и за пятницу", — уточнил Артем Семенихин.

Мобилизация работников коммунальной инфраструктуры Сумщины: реакция ОВА

В ОВА на момент выхода материала никак не комментировали публикацию мэра Конотопа. По информации местного издания "Кордон.Медиа", в пресс-службе администрации не владеют информацией об этой ситуации. Также не комментировали ситуацию в Управлении СБУ в Сумской области.

Напомним, что с 1 декабря в Украине изменится процесс бронирования работников критически важных предприятий. В частности, некоторые из них потеряют отсрочку от мобилизации. Кроме того, украинских работников можно будет бронировать через "Дію".