Украинцам, выехавшим до 18 лет, не выдают документы за рубежом: в чем причина

В реестре "Оберіг" нет записей о гражданах, которые не успели встать на учет до выезда за границу. Правительство предложило выход — упрощенную постановку как эксперимент, но в отделениях парням отказывают.

Гражданам Украины, которых нет в реестре "Оберег", восстанавливают в обновлении документов за рубежом. Об этом известно из публикации пресс-службы аппарата Верховной Рады от 4 декабря.

Украины, которые выехали во время полномасштабной войны до достижения 18 лет и не успели вовремя встать на учет, отсутствуют в реестре призывников. Чтобы решить эту проблему, 16 августа Кабмин утвердил порядок реализации экспериментального проекта, который позволил бы встать мужчинам в возрасте 16-25 лет на учет без медосмотра.

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко объяснила, что идея в том, чтобы загрузить данные в реестр "Оберіг", и уже 89% записей обработаны. Всего к середине октября на учет встали 163 тысячи мужчин в возрасте 16-25 лет.

"79 тысяч украинцев привязаны к необходимости встать на учет и ждут паспорта в иностранных странах, по данным Государственной миграционной службы. Из этого числа те лица, которые нуждались в постановке на учет, это 5 тысяч человек, были поставлены на учет, им была разблокирована эта услуга", — отметила чиновница.

Черногоренко объяснила, что в эксперимент не попали мужчины в возрасте от 25 лет, потому что уже являются военнообязанными, и потенциальные нарушители правил учета.

Заместитель председателя Государственной миграционной службы Иван Двойленко пояснил, что госпредприятие "Документ", которое обслуживает граждан за рубежом, обязано проверять военно-учетные документы. По его словам, постановка совершеннолетних украинцев на учет за рубежом в ближайшее время станет автоматизированной.

Однако отдельные подразделения "Документа" отказывают мужчинам в возрасте 18-25 лет, которых нет в реестре призывников, в приеме документов для обмена или оформления. В отделениях ссылаются на нехватку технических возможностей, чтобы передать данные для внесения человека в "Оберіг".

По данным МВД, таких случаев, когда документы были приняты у незарегистрированных призывников, насчитывается всего 9. Это побуждает ребят с просроченными паспортами получать временные иностранные документы.

"И это при том, что они не подлежат мобилизации", — подчеркнули в Комитете по вопросам молодежи и спорта.

Напомним, юрист Роман Симутин объяснил, кто из мужчин имеет право на выезд за границу во время войны.

Мэр Одессы Геннадий Труханов пожаловался на работников ТЦК, которые забирают мужчин посреди улиц и везут в военкоматы. По его словам, из-за таких действий возникли проблемы во время ремонта котельной.