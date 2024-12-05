Мобилизация в Украине: юрист рассказал, кто имеет право выехать за границу

Юрист рассказал, при каких обстоятельствах лицо может выехать за границу и какие документы следует с собой иметь.

Во время действия военного положения и мобилизации в Украине некоторые категории граждан имеют право выезда за границу. Адвокат Роман Симутин в комментарии УНИАН поделился деталями.

Кто имеет право выезжать за границу

Юрист отметил, что во время мобилизации в Украине мужчины до 18 лет и после 60 лет спокойно могут перемещаться по миру. Для этого у лица должна быть справка от ТЦК о предоставленной отсрочке.

В соответствии с ч. 1 ст. 23 закона о мобилизации другие должны иметь основания, в частности:

артисты и другие культурные деятели — на гастроли;

спортсмены — на соревнования;

одинокие родители — при условии смерти матери и отсутствия второго брака;

многодетные родители — с документами, подтверждающими факт содержания детей, с отсрочкой от ТЦК и без долгов по алиментам;

родители, имеющие ребенка с инвалидностью;

через систему "Шлях" — как водители гуманитарных грузов, но таким образом очень сложно выехать — больше всего шансов на пересечение границы имеют те, кто был внесен в нее давно;

ученые, педагоги и госслужащие могут выехать в командировку;

граждане-сопровождающие для родителей, которые нуждаются в постоянном уходе или имеют инвалидность I-II группы.

За границу могут выехать и студенты, однако в случае, если они учатся на дневной форме, являются участниками программы академической мобильности и не считаются призывником. Этой категории населения в случае выезда за границу необходимо иметь степень бакалавра или магистра по любой специальности любого фармацевтического, медицинского или ветеринарного вуза страны. Однако, по словам Романа Симутина, студентам от 18 до 22 лет очень сложно покинуть страну.

Выезд за границу забронированного сотрудника: возможно ли это

По словам адвоката, действующим законодательством предусмотрена возможность выезда работника с броней за пределы страны. Однако это возможно при условии служебной командировки или отпуска с возвращением обратно. Забронированный сотрудник не может находиться за границей дольше срока, прописанного в командировочном листе. В таком случае необходимо иметь актуальный военно-учетный документ со штрих-кодом в письменной форме или электронном виде, приказ об отпуске или командировочные документы и документы, подтверждающие право на бронь.

Как выехать за границу лицу с отсрочкой

Согласно законодательству Украины отсрочка от мобилизации не является причиной для выезда из страны. В случае наличия отсрочки к ней также должны прилагаться другие документы, которые пограничная служба будет считать весомым аргументом для того, чтобы пропустить человека.

Как пересечь границу: советы юриста

По словам юриста, проще всего уехать за границу:

людям с инвалидностью;

тем, кто не пригоден к несению службы с исключением с воинского учета;

лицам, утратившим гражданство Украины при наличии паспорта другого государства;

в случае исключения с воинского учета при наличии соответствующего военно-учетного документа.

Роман Симутин добавил, что лицам старше 60 лет не нужен военно-учетный документ. Такое лицо может пересечь границу по паспорту.

По словам эксперта, пограничники могут потребовать предъявить соответствующие документы, поэтому все сведения должны быть включены в реестр "Оберіг". Юрист отметил, что решение о выезде лица за границу принимают пограничники, поэтому оно может быть субъективным.

Ранее Роман Симутин рассказывал, кто потеряет отсрочку в декабре. Ее могут лишить в некоторых случаях.

Напомним, что по словам заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого, в начале полномасштабного российского вторжения студенты-мужчины, которые учились в иностранных учреждениях высшего образования, не могли выехать за границу. В 2024 году такой запрет отменили и ребята-студентыуже могут выезжатьна обучение в зарубежных вузах.