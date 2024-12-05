Мобілізація в Україні: юрист розповів, хто має право виїхати за кордон

Юрист розповів, за яких обставин особа може виїхати за кордон та які документи слід з собою мати.

Під час дії воєнного стану та мобілізації в Україні деякі категорії громадян мають право виїзду за кордон. Адвокат Роман Сімутін в коментарі УНІАН поділився деталями.

Хто має право виїжджати за кордон

Юрист зазначив, що під час мобілізації в Україні чоловіки до 18 років і після 60 років спокійно можуть переміщатися світом. Для цього в особи має бути довідка від ТЦК про надану відстрочку.

Відповідно до ч. 1 ст. 23 закону про мобілізацію інші повинні мати підстави, зокрема:

артисти та інші культурні діячі — на гастролі;

спортсмени — на змагання;

самотні батьки — за умови смерті матері та відсутності другого шлюбу;

багатодітні батьки — з документами, що підтверджують факт утримання дітей, з відтермінуванням від ТЦК і без боргів за аліментами;

батьки, які мають дитину з інвалідністю;

через систему "Шлях" — як водії гуманітарних вантажів, але в такий спосіб дуже складно виїхати — найбільше шансів на перетин кордону мають ті, хто був внесений до неї давно;

науковці, педагоги та держслужбовці можуть виїхати у відрядження;

громадяни-супроводжувачі для батьків, які потребують постійного догляду або мають інвалідність I-II групи.

За кордон можуть виїхати й студенти, однак у випадку, якщо вони навчаються за денною формою, є учасниками програми академічної мобільності та не вважаються призовником. Цій категорії населення у випадку виїзду за кордон необхідно мати ступінь бакалавра або магістра за будь-якою спеціальністю будь-якого фармацевтичного, медичного або ветеринарного ВНЗ країни. Однак, за словами Романа Сімутіна, студентам від 18 до 22 років дуже складно покинути країну.

Виїзд за кордон заброньованого співробітника: чи можливо це

За словами адвоката, чинним законодавством передбачена можливість виїзду працівника із бронею за межі країни. Однак це можливе за умови службового відрядження або відпустки з поверненням назад. Заброньований співробітник не може перебувати за кордоном довше терміну, прописаного у відрядному листі. В такому випадку необхідно мати актуальний військово-обліковий документ зі штрих-кодом у письмовій формі або електронному вигляді, наказ про відпустку або документи на відрядження та документи, що підтверджують право на бронь.

Як виїхати за кордон особі з відстрочкою

Згідно з законодавством України відстрочка від мобілізації не є причиною для виїзду з країни. В разі наявності відстрочки до неї також мають додаватись інші документи, які прикордонна служба вважатиме вагомим аргументом для того, щоб пропустити людину.

Як перетнути кордон: поради юриста

За словами юриста, найпростіше виїхати за кордон:

людям з інвалідністю;

тим, хто не придатний до несення служби з виключенням з військового обліку;

особам, які втратили громадянство України при наявності паспорта іншої держави;

в разі виключення з військового обліку при наявності відповідного військово-облікового документа.

Роман Сімутін додав, що особам старше 60 років не потрібен військово-обліковий документ. Така особа може перетнути кордон за паспортом.

За словами експерта, прикордонники можуть вимагати пред'явити відповідні документи, тому всі відомості мають бути включені до реєстру "Оберіг". Юрист зазначив, що рішення про виїзд особи за кордон приймають прикордонники, тому воно може бути суб'єктивним.

Раніше Роман Сімутін розповідав, хто втратить відстрочку у грудні. Її можуть позбавити в деяких випадках.

Нагадаємо, що за словами заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького, на початку повномасштабного російського вторгнення студенти-чоловіки, які навчалися в іноземних закладах вищої освіти, не могли виїхати за кордон. У 2024 році таку заборону скасували й хлопці-студенти вже мають змогу виїжджати на навчання в закордонних вишах.