Мобілізація в Україні 2024: юрист розповів, хто втратить відстрочку у грудні (список)

Адвокат Роман Сімутін пояснив, в яких випадках можуть позбавити відстрочки. Якщо ж військовозобов’язаний має право на неї, у ТЦК зобов’язані її оформити.

Відстрочка від мобілізації доступна не всім, а ті, хто її все ж отримав, можуть її втратити. Про те, кому це загрожує, 2 грудня у коментарі УНІАН пояснив адвокат Роман Сімутін.

Відстрочка від мобілізації тимчасово дозволяє військовозобов’язаному не служити. Якщо вона оформлена та продовжена належним чином, анулювати її не можуть.

Хто не отримає відстрочку від мобілізації

Повний перелік категорій, які мають відповідне право, наведений у 23 статті закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Станом на грудень 2024 року, права на відстрочку від мобілізації не мають:

студенти, які навчаються за заочною або вечірньою формою, здобувають другу вищу освіту тощо;

багатодітні батьки, які заборгували аліменти;

чоловіки, які доглядають за дружиною з інвалідністю III групи (є декілька винятків);

чоловіки, які доглядають за особами з I або II групою інвалідності, але це могли б робити інші родичі;

самотні батьки, якщо матір дитини не було позбавлено батьківських прав, визнано померлою або зниклою безвісти, ув’язнено;

працівники підприємств, організацій та установ, які не були визнані критичними;

військовозобов’язані, які були визнані ВЛК обмежено придатними до служби, але після повторного медогляду були визнані придатними.

Відстрочка від мобілізації: кому можуть анулювати

Відібрати або навпаки надати відстрочку на власний розсуд ТЦК не можуть. Якщо є відповідні законні підстави, у військкоматі зобов’язані її оформити.

Як пояснив юрист, єдиний випадок, коли відстрочку від мобілізації можуть анулювати — якщо для її оформлення була використана неправдива інформація. Також її можна втратити, якщо умови, які забезпечували відповідне право, втратили актуальність.

Наприклад, військовозобов’язаний отримав відстрочку, бо доглядає за особою з інвалідністю. Однак представники соцзахисту з’ясували, що насправді він ці обов’язки не виконує. Тоді чоловік може залишитись без своєї відстрочки.

Нагадаємо, у Міноборони анонсували реформу ВЛК. Зміни покликані ліквідувати необхідність ходити до ТЦК.

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