Великі штрафи: в Україні затвердили механізм покарання водіїв, які порушили правила обліку

Якщо після рішення суду громадянин знову сів за кермо, тоді йому загрожують санкційні заходи. Дію обмежень можна відмінити, але тільки після розв'язання питань з ТЦК і СП.

Люди, які порушили правила військового обліку та мобілізації, позбавлені внаслідок цього водійського посвідчення, не зможуть керувати транспортними засобами до вирішення проблеми. Інакше їм загрожує штраф. Про це пише 'Юридичний Телеграм'.

Відповідне рішення було схвалено Міністерством внутрішніх справ і Міністерством юстиції. Якщо порушники все ж сядуть за кермо, тоді ризикують заплатити штраф у розмірі до 40 тисяч гривень.

Обмеження у праві керування транспортним засобом було прописано в законі про посилення мобілізації, який було ухвалено в травні цього року. Такі санкційні заходи запроваджували проти тих, хто добровільно або за повісткою не з'явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для поновлення даних.

Ввести правило в дію можна шляхом виконання встановленого механізму оповіщення та доставки громадянина до ТЦК із залученням поліції. Якщо ж це не дало результату, тоді представники військкомату звертаються до суду, який і має ухвалити рішення щодо водія.

МВС і Мін'юст узгодили свої дії за подібних сценаріїв. Зокрема йдеться про те, що правоохоронні органи повинні будуть негайно застосовувати відповідні заходи до осіб після того, як суд виніс вирок. Обмеження для водія діятимуть доти, доки громадянин не виконає вимоги територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Лише після цього рішення суду можна буде скасувати.

Якщо ж після впровадження "санкцій" громадянин продовжить користуватися автомобілем і його спіймають, тоді його позбавлять прав на строк від 3 до 6 місяців і змусять заплатити штраф у розмірі 20 400 гривень.

У разі повторного порушення сума стягнення зросте до 40 800 гривень, а термін відсторонення від керування авто — 5-7 років. У виняткових випадках також можлива конфіскація транспортного засобу.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав критерії бронювання співробітників від мобілізації з 1 грудня. За його словами, подати заявку на відстрочку можна буде лише через застосунок "Дія". Зарплата працівників критичних підприємств має перевищувати 20 тисяч гривень.