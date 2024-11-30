Большие штрафы: в Украине утвердили механизм наказания водителей, нарушивших правила учета
Если после решения суда гражданин снова сел за руль, тогда ему грозят санкционные меры. Действие ограничений можно отметить, но только после решения вопросов с ТЦК и СП.
Люди, которые нарушили правила воинского учета и мобилизации, лишенные в результате этого водительского удостоверения, не смогут управлять транспортными средствами до решения проблемы. Иначе им грозит штраф. Об этом пишет ‘Юридический Телеграм’.
Соответствующее решение было одобрено Министерством внутренних дел и Министерством юстиции. Если нарушители все же сядут за руль, тогда рискуют заплатить штраф в размере до 40 тысяч гривен.
Ограничения в праве управления транспортным средством были прописаны в законе об усилении мобилизации, который был принят в мае этого года. Такие санкционные меры вводились против тех, кто добровольно или по повестке не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для обновления данных.
Ввести правило в действие можно путем выполнения установленного механизма оповещения и доставки гражданина в ТЦК с привлечением полиции. Если же это не дало результата, тогда представители военкомата обращаются суд, который и должен принять решение в отношении водителя.
МВД и Минюст согласовали свои действия при подобных сценариях. В частности речь идет о том, что правоохранительные органы должны будут немедленно применять соответствующие меры к лицам после того, как суд вынес приговор. Ограничения для водителя будут действовать до тех пор, пока гражданин не выполнит требования территориального центра комплектования и социальной поддержки. Лишь после этого решение суда можно будет отменить.
Если же после внедрения "санкций" гражданин продолжит пользоваться автомобилем и его поймают, тогда его лишат прав на срок от 3 до 6 месяцев и вынудят заплатить штраф в размере 20 400 гривен.
В случае повторного нарушения сумма взыскания вырастет до 40 800 гривен, а срок отстранения от управления авто — 5-7 лет. В исключительных случаях также возможна конфискация транспортного средства.
Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал критерии бронирования сотрудников от мобилизации с 1 декабря. По его словам, подать заявку на отсрочку можно будет лишь через приложение "Дiя". Зарплата работников критических предприятий должна превышать 20 тысяч гривен.