СМИ пишут об изъятии у водителей удостоверений за неявку в ТЦК: в Минобороны отреагировали

Временно забрать у водителя удостоверение возможно только после решения суда, поэтому заявления об автоматическом изъятии прав являются фейками, говорят в Министерстве обороны Украины.

В некоторых СМИ 15 ноября появились сообщения, что у украинских водителей массово отбирают удостоверения за неявку по повестке в ТЦК. Забрать у гражданина водительское удостоверение возможно только по решению суда, поэтому информация об автоматическом лишении водительских прав является неправдивой, пояснили в Министерстве обороны Украины.

В министерстве отметили, что автоматически лишить украинца водительских прав за неявку в ТЦК закон не позволяет.

"На практике лишить водительского удостоверения из-за такой неявки не могут", — пишут в Минобороны.

Однако пресс-служба министерства отметила, что временно ограничить права управления транспортом водителей, которые уклоняются от воинского долга, можно по решению суда.

Для этого ТЦК должно подать в суд исковое заявление, в котором подробно описать требования, которые должны быть выполнены, и прикрепить документальные подтверждения уклонения от мобилизации. Удостоверение у водителя изымают после того, как суд рассмотрит дело и подтвердит факт невыполнения гражданином воинского долга.

"Таким образом, решение о временном ограничении водительских прав принимается только после рассмотрения дела в суде и при подтверждении нарушения требований по выполнению воинского долга", — говорят в министерстве.

Отметим, 14 ноября в Минобороны Украины прокомментировали прогноз FT по мобилизации 160 000 украинцев до декабря. Представитель министерства Дмитрий Лазуткин отметил, что эта цифра нереалистична, и более 100 000 граждан в Украине за такой срок мобилизовать не получится.

Также напомним, 11 ноября представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин объяснял, что украинцев, которые не обновили данные воинского учета, не подают в розыск автоматически. Сначала назначают штраф и выдают повестку, а в полицию обращаются, когда человек не появляется в ТЦК в определенное повесткой время без уважительных причин.