Хотели 160 тысяч новобранцев, а получится до 100: в Минобороны ответили на прогноз FT по мобилизации

Эксперты оценили намерение мобилизовать 160 тысяч человек за месяц как нереалистичное. Представитель министерства Дмитрий Лазуткин напомнил о протяженности линии фронта и настроениях Москвы.

В СМИ сообщили, что несмотря на намерения призвать до декабря 160 тысяч человек, реальные темпы мобилизации в Украине — 100 тысяч человек. Эту информацию 14 ноября в эфире "Суспільного" прокомментировал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

"Надо понимать, учитывая какую информацию, Financial Times дает такие цифры. Действительно, мобилизация будет продолжаться, потому что и российская агрессия будет продолжаться", — отметил он.

Представитель Минобороны подчеркнул, что сейчас линия фронта в Украине простирается более чем на 1 300 километров, и везде идут ожесточенные бои. Граждане, которые служат в Силах обороны, ведут героическую борьбу за землю и людей.

"Но мы понимаем, что сейчас Украина имеет дело с агрессором, который вряд ли остановится, который уже доказал, что никаких принципов и правил ведения войны для него не существует. Поэтому Украина должна быть готова давать отпор длительное время и строить систему обороны, которая позволит эффективно отбивать наши территории", — добавил Лазуткин.

Мобилизация 100 тысяч украинцев за месяц: что предшествовало

29 октября Верховная Рада голосовала за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней — с 10 ноября до 7 февраля. Нардеп Алексей Гончаренко передавал, что в парламенте выступил секретарь СНБО Александр Литвиненко и заявил о плане мобилизовать еще 160 тысяч человек для укомплектования частей до 85%.

В The Financial Times 13 ноября сообщили, что эксперты и неназванный киевский чиновник скептически относятся к намерению призвать 160 тысяч новобранцев. По их оценке, реалистичнее ожидать мобилизации до 100 тысяч человек. В издании отметили, что это заполнит примерно половину дефицита и принесет улучшение, ведь некоторые подразделения укомплектованы примерно на треть.

Напомним, представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что министерство инициирует проверку ВВК.