ЗМІ пишуть про вилучення у водіїв посвідчень за неявку до ТЦК: в Міноборони відреагували

Тимчасово забрати у водія посвідчення можливо тільки після рішення суду, тож заяви про автоматичне вилучення прав є фейками, говорять у Міністерстві оборони України.

У деяких ЗМІ 15 листопада з'явилися повідомлення, що в українських водіїв масово відбирають посвідчення за неявку за повісткою до ТЦК. Забрати в громадянина посвідчення водія можливо лише за рішенням суду, тому інформація про автоматичне позбавлення водійських прав є неправдивою, пояснили в Міністерстві оборони України.

У міністерстві зазначили, що автоматично позбавити українця водійських прав за неявку до ТЦК закон не дозволяє.

"На практиці позбавити посвідчення водія через таку неявку не можуть", — пишуть у Міноборони.

Однак пресслужба міністерства зазначила, що тимчасово обмежити права керування транспортом водіїв, які ухиляються від військового обов'язку, можна за рішенням суду.

Для цього ТЦК повинно подати до суду позовну заяву, в якій детально описати вимоги, які повинні бути виконані, та прикріпити документальні підтвердження ухилення від мобілізації. Посвідчення у водія вилучають після того, як суд розгляне справу та підтвердить факт невиконання громадянином військового обов'язку.

"Таким чином, рішення про тимчасове обмеження водійських прав приймається тільки після розгляду справи у суді та за підтвердження порушення вимог щодо виконання військового обов’язку", — кажуть у міністерстві.

Зазначимо, 14 листопада в Міноборони України прокоментували прогноз FT щодо мобілізації 160 000 українців до грудня. Речник міністерства Дмитро Лазуткін зазначив, що ця цифра є нереалістичною, і більше ніж 100 000 громадян в Україні за такий термін мобілізувати не вийде.

Також нагадаємо, 11 листопада речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін пояснював, що українців, які не оновили дані військового обліку, не подають у розшук автоматично. Спочатку призначають штраф і видають повістку, а до поліції звертаються, коли людина не з'являється до ТЦК у визначений повісткою час без поважних причин.