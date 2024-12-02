Мобилизация в Украине 2024: юрист рассказал, кто потеряет отсрочку в декабре (список)

Адвокат Роман Симутин объяснил, в каких случаях могут лишить отсрочки. Если же военнообязанный имеет право на нее, в ТЦК обязаны ее оформить.

Отсрочка от мобилизации доступна не всем, а те, кто ее все же получил, могут ее потерять. О том, кому это грозит, 2 декабря в комментарии УНИАН объяснил адвокат Роман Симутин.

Отсрочка от мобилизации временно позволяет военнообязанному не служить. Если она оформлена и продлена должным образом, аннулировать ее не могут.

Кто не получит отсрочку от мобилизации

Полный перечень категорий, которые имеют соответствующее право, приведен в 23 статье закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

По состоянию на декабрь 2024 года, права на отсрочку от мобилизации не имеют:

студенты, которые учатся по заочной или вечерней форме, получают второе высшее образование и т.д;

многодетные родители, которые задолжали алименты;

мужчины, которые ухаживают за женой с инвалидностью III группы (есть несколько исключений);

мужчины, которые ухаживают за лицами с I или II группой инвалидности, но это могли бы делать другие родственники;

одинокие родители, если мать ребенка не была лишена родительских прав, признана умершей или пропавшей без вести, заключена в тюрьму;

работники предприятий, организаций и учреждений, которые не были признаны критическими;

военнообязанные, которые были признаны ВВК ограниченно годными к службе, но после повторного медосмотра были признаны годными.

Отсрочка от мобилизации: кому могут аннулировать

Отобрать или наоборот предоставить отсрочку по собственному усмотрению ТЦК не могут. Если есть соответствующие законные основания, в военкомате обязаны ее оформить.

Как пояснил юрист, единственный случай, когда отсрочку от мобилизации могут аннулировать — если для ее оформления была использована ложная информация. Также ее можно потерять, если условия, которые обеспечивали соответствующее право, потеряли актуальность.

Например, военнообязанный получил отсрочку, потому что ухаживает за лицом с инвалидностью. Однако представители соцзащиты выяснили, что на самом деле он эти обязанности не выполняет. Тогда человек может остаться без своей отсрочки.

Напомним, в Минобороны анонсировали реформу ВВК. Изменения призваны ликвидировать необходимость ходить в ТЦК.

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