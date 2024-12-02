З 2024 року студенти-чоловіки та викладачі можуть виїздити за кордон, — МОН

Усі чоловіки-студенти, які виїжджали за кордон на навчання із січня по квітень цього року, повернулися в Україну, кажуть в Міністерстві освіти і науки.

Якщо на початку повномасштабного російського вторгнення студенти-чоловіки, які навчалися в іноземних закладах вищої освіти, не могли виїхати за кордон, то в 2024 році таку заборону скасували. Хлопці-студенти вже мають змогу виїжджати на навчання в закордонних вишах. Про це в інтерв’ю "Дзеркалу тижня" розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

Крім студентів також дозвіл на виїзд за кордон для підвищення кваліфікації та участі в конференціях отримали викладачі українських закладів вищої освіти.

"Для виїзду військовозобов’язаних науково-педагогічних працівників потрібен лист МОН до Державної прикордонної служби з проханням розглянути можливість перетинання кордону. З 1 січня до 30 вересня 2024 року міністерство підготувало 1297 таких листів. За цей період вчасно не повернувся з-за кордону аж один науково-педагогічний працівник", — зазначив Винницький.

Він додав, що з 1 січня 2024 року до 1 квітня 2024 року 561 студент українських вишів отримав дозвіл на виїзд для навчання за кордоном. Усі вони без винятку повернулися. В МОН назвали це дуже хорошою статистикою.

Михайло Вінницький зауважив, що 2030 року Міністерство освіти і науки планує скоротити чисельність університетів. Одним із критеріїв, які враховуватимуть під час укрупнення, — це число "бюджетників".

Нагадаємо, що 26 листопада заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький повідомив, що протягом 5 місяців, з квітня до серпня 2024 року, з університетів відрахували 23 тисячі студентів віком від 30 років. Причини відрахування — не вік як такий, а низька успішність чи невідвідування занять.