У Міносвіти назвали кількість студентів-чоловіків віком 30+, яких відрахували із вишів

За словами заступника міністра освіти Михайла Винницького, частина відрахованих "студентів" не була зацікавлена в навчанні, лише використовувала свій статус для уникнення від інших обов'язків.

У період із квітня до серпня 2024 року українські заклади вищої освіти відрахували 23,5 тисячі студентів чоловічої статі віком від 30 років. Про це у Facebook повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

Серед причин відрахування — неуспішність, прогули та інші порушення. Безпосередньо за результатами перевірок Державної служби якості освіти (ДСЯО) відраховано 5 805 здобувачів, решту — за результатами роботи внутрішніх систем забезпечення якості освіти самих навчальних закладів.

Винницький зазначив, що хоча відрахування студентів і не є позитивним явищем для системи освіти, воно свідчить про зростання вимогливості українських університетів.

"Очевидно, що відраховані — це ті "студенти", які насправді не планували навчатися, а хотіли використати цей статус для уникнення від інших обов'язків. Те, що їх уже немає в системі вищої освіти — ознака того, що система самоочищується", — написав заступник очільника МОН.

За словами Винницького, Міністерство освіти і науки позбавило низку університетів ліцензій через порушення у зарахуванні студентів.

"Географія випадків дуже широка: від Запоріжжя до Ужгорода, від Миколаєва до Львова. Ми продовжуємо боротьбу із недоброчесними ділками, які дискредитують вищу освіту своїми фейковими "закладами", які в 2023-2024 рр. масово зараховували чоловіків призовного віку (особливо віком 30+ і часто — в порушення ліцензійних обсягів), абсолютно публічно заявляючи про свої розцінки за такі дії. Такої профанації системи вищої освіти МОН терпіти не буде", — наголосив він.

Крім того, Національна поліція України вже відкрила вісім кримінальних проваджень проти посадових осіб таких навчальних закладів на основі подань ДСЯО.

Нагадаємо, 6 листопада заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький заявив, що наразі співвідношення кількості викладачів до студентів становить 1 до 10. На його думку, цю диспропорцію необхідно зменшити через непопулярне рішення — скорочення кількості викладачів.

В Україні навчається понад 27 тисяч іноземних студентів, зокрема 514 осіб із Російської Федерації.