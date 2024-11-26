В Минобразования назвали количество студентов-мужчин в возрасте 30+, которых отчислили из вузов

По словам заместителя министра образования Михаила Винницкого, часть отчисленных "студентов" не была заинтересована в обучении, а лишь использовала свой статус для избежания других обязанностей.

В период с апреля по август 2024 года украинские высшие учебные заведения отчислили 23,5 тысячи студентов мужского пола в возрасте от 30 лет. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

Среди причин отчисления — неуспеваемость, прогулы и другие нарушения. Непосредственно по результатам проверок Государственной службы качества образования (ГСКО) отчислено 5 805 соискателей, остальные — по результатам работы внутренних систем обеспечения качества образования самих учебных заведений.

Винницкий отметил, что хотя отчисление студентов и не является положительным явлением для системы образования, оно свидетельствует о росте требовательности украинских университетов.

"Очевидно, что отчисленные это те "студенты", которые на самом деле не планировали учиться, а хотели использовать этот статус для избежания других обязанностей. То, что их уже нет в системе высшего образования — признак того, что система самоочищается", — написал заместитель главы МОН.

По словам Винницкого, Министерство образования и науки лишило ряд университетов лицензий из-за нарушений в зачислении студентов.

"География случаев очень широкая: от Запорожья до Ужгорода, от Николаева до Львова. Мы продолжаем борьбу с недобросовестными дельцами, которые дискредитируют высшее образование своими фейковыми "заведениями", которые в 2023-2024 массово зачисляли мужчин призывного возраста (особенно в возрасте 30+ и часто — в нарушение лицензионных объемов), абсолютно публично заявляя о своих расценках за такие действия. Такой профанации системы высшего образования МОН терпеть не будет", — подчеркнул он.

Кроме того, Национальная полиция Украины уже открыла восемь уголовных производств против должностных лиц таких учебных заведений на основе представлений ГСКО.

Напомним, 6 ноября заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил, что сейчас соотношение количества преподавателей к студентам составляет 1 к 10. По его мнению, эту диспропорцию необходимо уменьшить из-за непопулярного решения — сокращения количества преподавателей.

В Украине обучается более 27 тысяч иностранных студентов, в том числе 514 человек из Российской Федерации.