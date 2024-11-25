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Украина

В Украине учатся более 500 россиян: в МОН посчитали количество иностранных студентов (инфографика)

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Фото: Flickr / USEmbassyPhnomPenh | В Украине по состоянию на 1 ноября обучается 27 226 иностранных студентов (иллюстративное фото)

По состоянию на ноябрь 2024 года в вузах Украины обучаются 27 226 студентов из-за рубежа. Россия занимает 9 место в топе стран происхождения иностранных студентов.

Более 27 тысяч иностранных студентов учится в Украине по состоянию на 1 ноября 2024 года. Больше всего иностранцев принял на обучение Киевский национальный университет технологий и дизайна, а самое популярное направление обучения — медицина. Такую статистику опубликовало Министерство образования и науки Украины совместно с Украинским государственным центром международного образования.

Сколько иностранных студентов в Украине

Всего на 1 ноября в украинских вузах, по данным МОН, учится 27 226 студентов из-за рубежа. На 1 мая 2024 года их было 31 727, а в 2024 году начали обучение 7 194 из них.

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На 1 ноября в Украине обучается 27 226 иностранцев
Фото: Скриншот

В Украине учатся 514 студентов из РФ

Китай занимает первое место в топе стран происхождения иностранных абитуриентов — в украинских высших учебных заведениях учится 10 735 китайских студентов. На втором месте — Азербайджан, 4 308 студентов. Из Индии приехали учиться в Украину 1 802 абитуриента.

Также в статистике за 2024 год от МОН указано, что в украинских вузах учатся 514 студентов из Российской Федерации.

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Больше всего получать высшее образование в Украину едут из Китая
Фото: Скриншот

Какие вузы в топе по количеству иностранных студентов

Больше всего иностранцев на обучение принял Киевский национальный университет технологий и дизайна — 1 797 человек. Второе место занимает Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца с 1 756 студентами. Третий — Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" — 1130 иностранных студентов.

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Больше всего иностранцев учатся в Киевском национальном университете технологий и дизайна
Фото: скриншот
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МОН опубликовал топ украинских вузов по количеству иностранных студентов
Фото: Скриншот

Какие специальности выбирают иностранные студенты в Украине

Самое популярное направление среди иностранных абитуриентов — медицина, его выбрали 4 488 человек. Второй по популярности менеджмент — 3 841 иностранный студент. На третьем месте экономика — 1 127 студентов. Также популярно право, фармация и музыкальное искусство.

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В топе специальностей иностранных студентов — медицина
Фото: Скриншот

Приглашений иностранцев с 1 января по 31 октября 2024 года в украинских вузах было зарегистрировано 8,5 тысяч. В прошлом году их было 14,3 тысячи, в 2022 году — 17,8 тысячи, а до полномасштабного вторжения РФ в Украину — 65,3 тысячи.

Напомним, 14 ноября заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий рассказал о законопроекте, по которому студенты-бюджетники должны будут отрабатывать бесплатное образование.

Ранее Михаил Винницкий сообщал, какие специальности приоритетны в Украине, кто из студентов получил больше всего грантов в этом году и в какие направления Украина планирует направлять средства в дальнейшем.