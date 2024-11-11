Студентам дают гранты на 25 000 грн: какие специальности приоритетные в Украине, — Минобразования

В этом году больше всего грантов получили будущие психологи. Заместитель министра Михаил Винницкий рассказал, в какие специальности Украина планирует направить средства.

Украина пытается поддерживать с помощью грантов студентов тех специальностей, которые нужны для развития экономики. Подробнее об этом в эфире подкаста "Дофамин для образования" рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

В этом году больше всего грантов получили будущие психологи. За ними — специальности из сферы IT, в частности компьютерные науки, программная инженерия и кибербезопасность.

"И больше всего государственной поддержки, государственного финансирования идет именно на группу IT. Из всех тех специальностей, которые есть из компьютерных наук (инженерия программного обеспечения, кибербезопасность), нет показателя ниже 60 %: почти две трети лиц, поступивших на эти специальности, или попали на бюджет, или получили грант", — отметил чиновник.

В случае с поступающими на право этот показатель "не дотягивает до 30 %". Государственного заказа "очень мало", но многие способные абитуриенты, выбравшие контракт, получили государственные гранты.

Винницкий объяснил, что Украина пытается направлять деньги на те специальности, которые будут нужны для экономического развития. Учитывая это, сектор IT приоритетнее права. Также в приоритете психология, ведь стране будут нужны такие специалисты.

"Или архитектура градостроительства. Более 60% поступающих на эту специальность получали в этом году государственную поддержку. Опять же, здесь или стопроцентный государственный заказ, или грант", — рассказал заместитель министра.

Среди экономистов, маркетологов, менеджеров показатель — менее 20%. Это означает, что многие поступающие не имеют высоких баллов, и государственный заказ "очень маленький".

Студенты, набравшие на НМТ-2024 по двум предметам минимум 150 и 170 баллов, могут получить гранты на обучение на сумму 15 и 25 тысяч гривен. Однако эта идея не закреплена в законе, поэтому правительство ежегодно может ее несколько корректировать.

"Мы видим, что идея недоступности гранта первого уровня, 15 000 гривен, на так называемые конъюнктурные специальности сработала правильно. Грант есть, но ты должен иметь высокие баллы для того, чтобы его получить", — подчеркнул чиновник.

По его словам, в следующем году Украина сосредоточится на аграрных специальностях. Такие специалисты нужны государству, но поступающие часто не набирают даже по 150 баллов по двум предметам.

"Возможно, надо будет сделать для аграрных специальностей несколько ниже балл. Вероятно, таким образом мы можем больше людей поощрять к тому, чтобы идти на агроинженерию, на агрономию. Эти специальности однозначно нам также нужны, потому что так или иначе это сельское хозяйство", — отметил Винницкий.

Он спрогнозировал, что после победы Украина будет иметь "странную экономику". С одной стороны, она останется аграрным государством, а с другой — здесь будет очень высоко развит IT-сектор. Однако ничего негативного в такой тенденции нет, ведь оба эти сектора нуждаются в инвестициях.

"Сам факт, что мы запустили гранты как механизм, уже есть огромный шаг. А теперь его надо оттачивать из года в год, в частности в аспекте льготников, через адресные гранты на некоторые специальности", — добавил замминистра.

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