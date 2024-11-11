Студентам дають гранти на 25 000 грн: які спеціальності пріоритетні в Україні, — Міносвіти

Цього року найбільше грантів отримали майбутні психологи. Заступник міністра Михайло Винницький розповів, у які спеціальності Україна планує спрямувати кошти.

Україна намагається підтримувати за допомогою грантів студентів тих спеціальностей, які потрібні для розвитку економіки. Детальніше про це в ефірі подкасту "Дофамін для освіти" розповів заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький.

Цьогоріч найбільше грантів отримали майбутні психологи. За ними — спеціальності зі сфери IT, зокрема комп’ютерні науки, програмна інженерія та кібербезпека.

"І найбільше державної підтримки, державного фінансування йде саме на групу IT. З усіх тих спеціальностей, які є з комп’ютерних наук (інженерія програмного забезпечення, кібербезпека), немає показника нижчого від 60 %: майже дві третини осіб, які вступили на ці спеціальності, або потрапили на бюджет, або отримали грант", — зазначив чиновник.

У випадку з вступниками на право цей показник "не дотягує до 30 %". Державного замовлення "дуже мало", але багато здібних вступників, які обрали контракт, отримали державні гранти.

Винницький пояснив, що Україна намагається скеровувати гроші на ті спеціальності, які будуть потрібні для економічного розвитку. З огляду на це сектор IT пріоритетніший за право. Також у пріоритеті психологія, адже країні будуть потрібні такі фахівці.

"Чи архітектура містобудування. Понад 60% вступників на цю спеціальність отримували цього року державну підтримку. Знову ж таки, тут або стовідсоткове державне замовлення, або грант", — розповів заступник міністра.

Серед економістів, маркетологів, менеджерів показник — менш як 20%. Це означає, що багато вступників не мають високих балів, і державне замовлення "дуже маленьке".

Студенти, які набрали на НМТ-2024 з двох предметів мінімум 150 і 170 балів, можуть отримати гранти на навчання на суму 15 і 25 тисяч гривень. Однак ця ідея не закріплена у законі, тож уряд щороку може її дещо коригувати.

"Ми бачимо, що ідея недоступності гранту першого рівня, 15 000 гривень, на так звані кон’юнктурні спеціальності спрацювала правильно. Грант є, але ти мусиш мати високі бали для того, щоб його отримати", — підкреслив чиновник.

З його слів, наступного року Україна зосередиться на аграрних спеціальностях. Такі спеціалісти потрібні державі, але вступники часто не набирають навіть по 150 балів з двох предметів.

"Можливо, треба буде зробити для аграрних спеціальностей дещо нижчий бал. Імовірно, у такий спосіб ми можемо більше людей заохочувати до того, щоб іти на агроінженерію, на агрономію. Ці спеціальності однозначно нам також потрібні, бо так чи так це сільське господарство", — зауважив Винницький.

Він спрогнозував, що після перемоги Україна матиме "дивну економіку". З одного боку, вона залишиться аграрною державою, а з іншого — тут буде дуже високо розвинутий IT-сектор. Однак нічого негативного в такій тенденції немає, адже обидва ці сектори потребують інвестицій.

"Сам факт, що ми запустили гранти як механізм, уже є величезний крок. А тепер його треба відточувати з року в рік, зокрема в аспекті пільговиків, через адресні гранти на деякі спеціальності", — додав заступник міністра.

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