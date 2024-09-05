Гранти на вищу освіту: хто і як може їх отримати

Надання державних грантів на освіту здійснюється в межах реалізації експериментального проєкту, який ухвалено на 2 роки.

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Студенти з України мають можливість отримати державні гранти для здобуття вищої освіти. Це рішення Кабінету міністрів України почало діяти із середини липня. Про це повідомили фахівці "Юридичного порадника для ВПО".

Державний грант на перший рік навчання за конкретною освітньою програмою може бути виданий здобувачеві освіти, який:

зарахований на перший рік навчання: до закладу освіти за результатами конкурсного відбору на здобуття вищої освіти на підставі конкурсного бала, що не є нижчим за 170 балів з двох предметів;

має укладений договір про навчання із закладом освіти;

розпочав навчання (приступив до занять) згідно з графіком освітнього процесу.

Державний грант на другий і наступні роки навчання може бути виданий кандидату на освіту, який:

має укладений договір про навчання із закладом освіти;

виконав індивідуальний навчальний план за попередній рік;

не має заборгованості з оплати за навчання.

Здобувач, який навчається на першому курсі, подає заяву на отримання державного гранту до Міністерства освіти і науки через свій особистий електронний кабінет у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі — Єдина база) з 5 вересня до 31 жовтня в рік вступу.

Здобувач, який отримав державний грант на перший рік навчання і навчається на другому або наступних курсах, має можливість подати заяву до Міністерства освіти і науки про продовження гранту. Це можна зробити через особистий електронний кабінет здобувача в Єдиній базі в період з 1 по 30 вересня поточного навчального року.

Які підстави припинення гранту

Грант можуть припинити за умови подання відповідної заяви, а також:

переведення на навчання на "бюджетні" місця в цьому ж закладі освіти;

переведення з денної (дуальної) форми на інші форми здобуття вищої освіти в цьому ж закладі освіти;

відрахування, якщо не буде поновлення на навчання протягом 30 календарних днів з дати відрахування;

виявлення недостовірної інформації в заяві (інших документах) здобувача освіти про надання державного гранту (продовження надання державного гранту).

Раніше повідомлялося, що, згідно з новим законом, працівників зможуть звільняти за порушення "правил поведінки". Верховна Рада подолала вето президента України й ухвалила з урахуванням його пропозицій проєкт закону №7731, який раніше критикували через пункт, що зобов'язує працівників повідомляти про "зв'язки" з людьми в окупації.