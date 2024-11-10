Украину накроет волна сильных снегопадов: когда изменится погода (карта)

Первые сильные снегопады в Украине начнутся уже в середине ноября, при этом температура упадет чуть ниже нуля.

До 10 ноябряожидается сухая и относительно теплая погода. Однако на следующей неделе страну накроет волна сильных снегопадов в Украине. Об этом свидетельствуют данные радара погоды Ventusky.

По прогнозам синоптиков, с 15 ноября начнется первый сильный снегопад в Украине.

В пятницу температура воздуха будет колебаться от 0 до 2 градусов, а в Карпатах ожидаются морозы до -4.

Погода в пятницу, 15 ноября

В субботу, 16 ноября, первый снегопад в Украине затронет восточные, южные, центральные и частично северные регионы. Снегопады местами будут интенсивными. Днем температура воздуха не превысит +2, а в ночь на 17 ноября столбики термометров опустятся до -1 до -5, в Карпатах — до -7. Однако такие значения будут недолговечными.

Погода в субботу, 16 ноября

На следующий день, 17 ноября, снегопады в Украине будут наблюдаться только в Донецкой области, после чего снежный фронт покинет Украину. В течение дня температура колебаться от -1 до +4 градусов. К вечеру в страну придет потепление, и на западе ожидается до +8 градусов.

Погода в воскресенье, 17 ноября

Напомним, 3 ноября в Харькове начался первый снегопад. Он был мокрый, поэтому не оставался на поверхностях надолго.

1 ноября сообщалось, что украинцам озвучили прогноз погоды на зиму. По словам метеоролога Веры Балабух, последние годы фиксируется тенденция к существенному повышению температуры в зимний период. Ближайшие месяцы могут не стать исключением.