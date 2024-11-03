В Харькове выпал первый снег: где еще ожидать смену погоды (видео)

С 4 ноября в ряде регионов Украины ожидаются осадки и сильный ветер. Произойдет сочетание влажного и холодного арктического воздуха.

Related video

В субботу, 3 ноября, жители Харькова заметили изменение погоды: пошел первый снег в Украине. Соответствующие кадры обнародуют местные паблики.

Снег падает мокрый, поэтому не остается на поверхностях.

Первый снег в Украине

По словам синоптика Наталки Диденко, с понедельника, 4 ноября, мокрый снег стоит ожидать также в Сумской, Харьковской, Черниговской, Луганской, Донецкой и Полтавской областях, поскольку произойдет сочетание влажного и холодного арктического воздуха.

Днем снег будет переходить в дождь, а затем осадки прекратятся. На севере Украины также ожидаются небольшие осадки, а на остальной территории будет преимущественно сухо.

"Ну, мы же знаем, что первый снег — это скорее анонс, чем реальное явление. То есть, явление вероятное, но долго не задерживается", — отметила Диденко.

Кроме этого, с начала недели порывы ветра будут достигать штормовых (до 15-20 метров в секунду). Поэтому Наталья Диденко советует уже вечером обратить внимание на место, где вы будете парковать авто.

В столице ближайшей ночью, вероятно, будет небольшой дождь, а днем будет без осадков. Ночью ожидается +3+5 градусов, а днем +5+7 градусов. В понедельник в Киеве ожидается сильный северный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

Уже с 7-го ноября в Украине ожидается потепление.

Напомним, какая погода будет в Украине в начале ноября 2024 года.

Также Фокус писал об ожиданиях первого снега и мороза в конце осени в Украине.