Погода в ноябре: когда в Украине уже можно ожидать морозы и снег

Во второй половине ноября метеорологи Укргидрометцентра ожидают незначительное потепление с дождями. Интернет-синоптики обещают постепенное похолодание в течение месяца.

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В ноябре почти на всей территории Украины средняя месячная температура воздуха будет в пределах нормы. Об этом пишет ТСН со ссылкой на специалистов Украинского гидрометцентра.

По прогнозам, средняя месячная температура воздуха предполагается 1-8° тепла, а это на 5-6 градусов холоднее, чем в октябре.

По словам руководительницы отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Натальи Голени, ноябрь считается переходным месяцем от осени к зиме. Т.н. "предзимье" начинается после устойчивого перехода средней суточной температуры через +5 градусов в сторону понижения.

"С 3-4-го ноября заметно похолодает, морозов пока не будет, но дневная температура снизится до 1-6 градусов тепла, на юге до 8-9 тепла", — рассказала Наталья Голеня.

По ее словам, уже с 5 по 7 ноября возможен мокрый снег в северо-восточной части страны, вероятно ночное снижение температуры от нуля до пяти градусов мороза. Холода задержатся до середины месяца, а во второй половине ноября возможно незначительное потепление,

"В это время осадки усилятся, потому что к нам придут новые атмосферные фронты. Пока невозможно спрогнозировать, какие это будут осадки — дождь, снег с дождем, или мокрый снег. Ближе к началу декабря вероятны более ощутимые морозы, ниже минус пяти градусов", — рассказала она.

В то же время популярные метеоресурсы meteofor и sinoptik прогнозируют "температурные качели" и снег. Обобщенный прогноз указывает, что во всех областях Украины ноябрь начнется одинаково, с тепла, но продолжится месяц по-разному: чем дальше на север и восток, тем раньше похолодает.

Мероприятие

В начале ноября жители Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областей будут иметь еще 7-10 относительно теплых дней, с температурами днем более +10 градусов. Холодать начнет во второй декаде, до конца месяца температура снизится до +3-4 градусов днем и до 1-2 градусов мороза ночью. С холодами придут осадки, вся третья декада ожидается "мокрой", пройдут дожди с мокрым снегом. Больше всего дождей будет идти на Буковине и Хмельнитчине.

Север

В Волынской, Ровенской, Житомирской, Черниговской, Киевской и Сумской областях погода будет разной. На Волыни еще неделю будет держаться теплая погода: днем +8-12 градусов тепла, ночью +3-6, а вот в остальных областях вероятны "температурные качели". После трех-четырех теплых дней температура упадет с 10-12 градусов тепла до +4-6, но через несколько дней снова повысится до +9-11. Вместе с холодом придут кратковременные дожди, на Сумщине — с небольшим мокрым снегом. Быстрое похолодание начнется во второй декаде: днем не выше +5 градусов, ночью от -1 до +1 градуса, в дальнейшем дневная температура снизится еще на 2-3 градуса. После 15 ноября пойдут дожди, к концу месяца они усилятся, возможен мокрый снег. С 26 по 29 число на севере страны, кроме Волыни и Ровенщины, ожидается дождь и снегопад.

Центр

В Винницкой, Черкасской, Кировоградский, Полтавской и Днепропетровской областях в течение первой декады ноября прогнозируются "температурные качели", начавшись с +12-13 градусов днем, продолжившись +5-7, и снова +9-11. Существенно похолодает после 11-12 числа, дневная температура снизится до +5-6 градусов, а под конец месяца до +3-4. Середина ноября будет малооблачной и сухой, возможны ночные заморозки до -2 градусов. После 25-го числа можно ожидать дождей с мокрым снегом, на Кировоградщине и Полтавщине возможен снегопад 25-26 ноября, в Винницкой области — 28-29-го.

Восток

В Харьковской, Донецкой и Луганской областях уже 3 числа температура упадет до +5-6 и будет держаться такой в течение двух недель. В дальнейшем похолодает еще на 2-3 градуса. Осадков в регионе прогнозируется мало и будут они незначительными. Только в третьей декаде будет дождливо больше, особенно на Харьковщине, иногда будет пролетать снег.

Юг

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму ноябрь начнется с +15-17 градусов днем и с +6-8 ночью. С 3-4 числа температура начнет снижаться, в Одесской и Николаевской областях до +10-12 градусов на конец первой декады, в остальных двух областях и в Крыму днем будет не выше +10, ночью +2-3 градуса. Такая температура продержится две недели, при этом осадков почти не будет. После 25 ноября похолодает до +4-5 градусов.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, когда ждать похолодания и когда Украину уже может засыпать снегом.

Также Фокус писал, что по словам синоптика Натальи Птухи, в ноябре погодная ситуация будет меняться почти ежедневно.