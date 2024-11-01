Мокрый снег и сильный ветер: какой будет погода в Украине в первые дни ноября (карта)

Ноябрь в большинстве областей нашей страны является переходным месяцем от осени к зиме. В Украине до 4 ноября станет холоднее. В некоторых областях ожидается мокрый снег и ветер.

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Синоптики обещают, что первые дни ноября в Украине будут прохладными. Температура даже кое-где опустится ниже нуля. И даже на юге будет не теплее + 10. Об этом сообщают в "Укргидрометцентре" и синоптик Наталья Диденко.

На выходных 2-3 ноября ожидается снижение температуры ночью до — 2°С мороза, днем будет до 3-8° тепла, в южной части ночью и днем 3-10° тепла.

Погода в Украине на начало ноября на начало ноября Фото: Скриншот

2 ноября в большинстве областей ожидается небольшой дождь. Температура ночью +4°... +10° тепла, днем температура поднимется до +7... +14°С, на юге страны будет около +19°С.

Наталка Диденко отметила, что Украину 2 ноября будет пересекать холодный атмосферный фронт, который обусловит дожди ночью и в первую половину дня субботы на западе, севере и в центре, а с обеда — только на востоке и западе. На юге Украины пока будет без дождей.

3 ноября в Украине преимущественно без осадков. Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в субботу и понедельник порывы 15-20 м/с. Диденко напомнила, что в тылу холодного атмосферного фронта будет распространяться воздух арктического происхождения — соответственно, ожидается похолодание до дневных +6...+10 градусов.

"Только юг еще немного побудет в теплой погоде, +11...+16, местами до +16...+18 градусов. Однако и на юге в воскресенье уже существенно снизится температура воздуха", — рассказала Диденко.

4 ноября, по данным синоптика Наталки Диденко, в Харьковской, Сумской, Черниговской, Луганской областях, в восточных и северных районах Полтавской области, по предварительному прогнозу, ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега и сильный ветер.

"4 ноября на Левобережье небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на остальной территории без осадков", — отметили в "Укргидрометцентре".

Какой будет погода в ноябре в Украине

Ноябрь — последний месяц осени. По прогнозам синоптиков, в ноябре 2024 года в Украине предполагается снижение температуры на 5-7 градусов.

При этом общая температурная картина в ноябре будет держаться в пределах нормы. За исключением востока и юго-востока, где погода будет немного выше, чем было в прошлые годы.

Напомним, Фокус писал когда и где в Украине выпадет первый снег.