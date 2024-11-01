Мокрий сніг та сильний вітер: якою буде погода в Україні у перші дні листопада (карта)

Листопад у більшості областей нашої країни є перехідним місяцем від осені до зими. В Україні до 4 листопада стане холодніше. В деяких областях очікується мокрий сніг та вітер.

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Синоптики обіцяють, що перші дні листопада в Україні будуть прохолодними. Температура навіть подекуди опуститься нижче нуля. Та навіть на півдні буде не тепліше + 10. Про це повідомляють у "Укргідрометцентрі"та синоптик Наталка Діденко.

На вихідних 2-3 листопада очікується зниження температури вночі до — 2°С морозу, вдень буде до 3-8° тепла, у південній частині вночі та вдень 3-10° тепла.

Погода в Україні на початок листопада Фото: Скриншот

2 листопада у більшості областей очікується невеликий дощ. Температура вночі + 4°… +10° тепла, вдень температура підніметься до +7… +14°С, на півдні країни буде близько +19°С.

Наталка Діденко зауважила, що Україну 2 листопада перетинатиме холодний атмосферний фронт, який зумовить дощі вночі та в першу половину дня суботи на заході, півночі та в центрі, а з обіду — лише на сході та заході. На півдні України поки буде без дощів.

3 листопада в Україні переважно без опадів. Вітер буде переважно північно-західний, 7-12 м/с, у суботу і понеділок пориви 15-20 м/с. Діденко нагадала, що у тилу холодного атмосферного фронту поширюватиметься повітря арктичного походження — відповідно, очікується похолодання до денних +6…+10 градусів.

"Лише південь ще трохи побуде у теплій погоді, +11…+16, місцями до +16…+18 градусів. Проте і на півдні в неділю вже істотно знизиться температура повітря", — розповіла Діденко.

4 листопада, за даними синоптика Наталки Діденко, у Харківській, Сумській, Чернігівській, Луганській областях, у східних та північних районах Полтавської області, за попереднім прогнозом, очікується мокрий сніг, налипання мокрого снігу та сильний вітер.

"4 листопада на Лівобережжі невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу, на решті території без опадів", — зазначили в "Укргідрометцентрі".

Якою буде погода в листопаді в Україні

Листопад — останній місяць осені. За прогнозами синоптиків, у листопаді 2024 року в Україні передбачається зниження температури на 5-7 градусів.

При цьому загальна температурна картина в листопаді триматиметься в межах норми. За винятком сходу і південного сходу, де погода буде трохи вище, ніж було в минулі роки.

Нагадаємо, Фокус писав коли і де в Україні випаде перший сніг.