Коли випаде перший сніг в Україні: синоптикиня озвучила точну дату (карта)

За словами Наталії Діденко, починаючи із суботи повітря ставатиме дедалі холоднішим, а ось наступного тижня погода кардинально зіпсується. У низці регіонів пройде мокрий сніг.

Related video

Погода в Україні продовжує погіршуватися і вже наступного тижня в низці регіонів країни може пройти перший мокрий сніг. Про це написала синоптикиня Наталка Діденко у своєму Telegram-каналі.

За її словами, починаючи з 2 листопада через Україну почне проходити холодний атмосферний фронт, який призведе до дощів на заході, півночі та в центрі країни. Ближче до обіду приєднається ще й східний напрямок.

"Холодне повітря завжди важче і за атмосферним фронтом воно буде тиснути і провокувати сильний вітер. Тому північно-західний вітер сягатиме завтра в Україні штормових поривів до 15-22 метрів на секунду!", — писала Наталка Діденко.

У середньому в суботу очікується від 6 до 10 градусів тепла, і тільки на півдні будуть сприятливіші погодні умови — +11...+16 градусів, а місцями і зовсім від +16 до +18. До неділі температура повітря знизиться.

Те ж саме стосується і Києва, де похолодання 2 листопада становитиме до +9 градусів. До обіду з ночі йтиме невеликий дощ, а ось 3 листопада опадів не очікується.

Ситуація кардинально зміниться вже в понеділок, 4 листопада. У низці регіонів пройде мокрий сніг, тому населенню варто до цього підготуватися.

"4 листопада в Харківській, Сумській, Чернігівській, Луганській областях, у східних та північних районах Полтавщини, за попереднім прогнозом, очікується складна погода — мокрий сніг, налипання мокрого снігу, сильний вітер!", — підсумувала Наталія Діденко.

Нагадаємо, 1 листопада повідомлялося, що українцям озвучили прогноз погоди на зиму. За словами метеорологині Віри Балабух, останніми роками фіксується тенденція до суттєвого підвищення температури в зимовий період. Найближчі місяці можуть не стати винятком.