Когда выпадет первый снег в Украине: синоптик озвучила точную дату (карта)

По словам Натальи Диденко, начиная с субботы воздух будет становиться все холоднее, а вот на следующей неделе погода кардинально испортится. В ряде регионов пройдет мокрый снег.

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Погода в Украине продолжает ухудшаться и уже на следующей недели в ряде регионов страны может пройти первый мокрый снег. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

По ее словам, начиная со 2 ноября через Украину начнет проходить холодный атмосферный фронт, который приведет к дождям на западе, севере и в центре страны. Ближе к обеду присоединится еще и восточное направление.

"Холодный воздух всегда тяжелее и за атмосферным фронтом он будет давить и провоцировать сильный ветер. Поэтому северо-западный ветер будет достигать завтра в Украине штормовых порывов до 15-22 метров в секунду!", — писала Наталья Диденко.

В среднем в субботу ожидается от 6 до 10 градусов тепла и только на юге будут более благоприятные погодные условия — +11…+16 градусов, а местами и вовсе от +16 до +18. К воскресенью температура воздуха снизится.

То же самое касается и Киева, где похолодание 2 ноября составит до +9 градусов. До обеда с ночи будет идти небольшой дождь, а вот 3 ноября осадков не ожидается.

Ситуация кардинально изменится уже в понедельник, 4 ноября. В ряде регионов пройдет мокрый снег, поэтому населению стоит к этому подготовиться.

"4 ноября в Харьковской, Сумской, Черниговской, Луганской областях, в восточных и северных районах Полтавщины, по предварительному прогнозу, ожидается сложная погода — мокрый снег, налипание мокрого снега, сильный ветер!", — подытожила Наталья Диденко.

Напомним, 1 ноября сообщалось, что украинцам озвучили прогноз погоды на зиму. По словам метеоролога Веры Балабух, последние годы фиксируется тенденция к существенному повышению температуры в зимний период. Ближайшие месяцы могут не стать исключением.