Штормовое предупреждение в Украине: в каких областях ожидается непогода (карта)

Непогода ожидается почти по всей территории Украины. Она обойдет лишь юг страны и Закарпатье.

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В пятницу, 1 ноября, почти по всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщил "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, порывы ветра будут 15-20 м/с — это считается І уровнем опасности, желтым. Непогода обойдет стороной только юг страны и Закарпатье.

Штормовое предупреждение почти по всей территории Украины Фото: Скриншот с сайта Укргидрометеоцентра

Погода в Украине 1 ноября

В целом в Украине сегодня ожидается переменчивая погода, без осадков. Температура днем будет колебаться +12... +14. В Черновицкой и Одесской областях ожидается до +17...+19, на Прикарпатье, Николаевщине, Херсонщине — до +15...+18.

Погода в Киеве 1 ноября

В столице в этот день ожидается сухая и ветреная погода, переменная облачность. Ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с, днем температура будет +12...+14.

Отметим, что уже в субботу и воскресенье, 2-3 ноября, холодный арктический воздух начнет охватывать Украину. Температура будет постепенно снижаться. Синоптик Наталья Диденко отметила, что в субботу теплая погода еще останется на юге страны, но в воскресенье холод доберется и до этих регионов. На выходных также будут наблюдаться порывы ветра.

Напомним, что средняя месячная температура воздуха в ноябре предполагается 1-8° тепла — это на 5-6 градусов холоднее, чем в октябре. Синоптики обещают постепенное похолодание в течение месяца. Уже с 5 по 7 ноября возможен мокрый снег в некоторых частях страны, вероятно ночное снижение температуры, которое продержится до середины месяца. Во второй половине ноября возможно незначительное потепление.