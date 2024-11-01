Штормове попередження в Україні: у яких областях очікується негода (карта)

Негода очікується майже по всій території Україні. Вона омине лише південь країни та Закарпаття.

Related video

У п'ятницю, 1 листопада, майже по всій території України оголошено штормове попередження. Про це повідомив "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, пориви вітру будуть 15-20 м/с — це вважається І рівнем небезпечності, жовтим. Негода омине лише південь країни та Закарпаття.

Штормове попередження майже по всій території Україні Фото: Скриншот с сайта Укргидрометеоцентра

Погода в Україні 1 листопада

Загалом в Україні сьогодні очікується мінлива погода, без опадів. Температура вдень буде коливатися від +12… +14. В Чернівецькій та Одеській областях очікується до +17…+19, на Прикарпатті, Миколаївщині, Херсонщині — до +15… +18.

Погода в Києві 1 листопада

У столиці в цей день очікується суха та вітряна погода, мінлива хмарність. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с, вдень температура буде +12…+14.

Зазначимо, що вже в суботу й неділю, 2-3 листопада, холодне арктичне повітря почне охоплювати Україну. Температура буде поступово знижуватиметься. Синоптикиня Наталія Діденко зазначила, що у суботу тепла погода ще залишиться на півдні країни, але в неділю холод дістанеться й цих регіонів. На вихідних також будуть спостерігатись пориви вітру.

Нагадаємо, що середня місячна температура повітря в листопаді передбачається 1-8° тепла — це на 5-6 градусів холодніше, ніж у жовтні. Синоптики обіцяють поступове похолодання протягом місяця. Вже з 5 по 7 листопада можливий мокрий сніг в деяких частинах країни, ймовірне нічне зниження температури, яке протримається до середини місяця. У другій половині листопада можливе незначне потепління.