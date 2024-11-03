У Харкові випав перший сніг: де ще очікувати зміну погоди (відео)

З 4 листопада в низці регіонів України очікуються опади та сильний вітер. Відбудеться поєднання вологого та холодного арктичного повітря.

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У суботу, 3 листопада, мешканці Харкова помітили зміну погоди: пішов перший сніг в Україні. Відповідні кадри оприлюднюють місцеві пабліки.

Сніг падає мокрий, тому не залишається на поверхнях.

Перший сніг в Україні

За словами синоптикині Наталки Діденко, з понеділка, 4 листопада, мокрий сніг варто очікувати також у Сумській, Харківській, Чернігівській, Луганській, Донецькій та Полтавській областях, оскільки відбудеться поєднання вологого та холодного арктичного повітря.

Удень сніг переходитиме в дощ, а згодом опади припиняться. На півночі України також очікуються невеликі опади, а на решті території буде переважно сухо.

"Ну, ми ж знаємо, що перший сніг — це швидше анонс, аніж реальне явище. Тобто, явище ймовірне, але довго не затримується", — зазначила Діденко.

Окрім цього, з початку тижня пориву вітру досягатимуть штормових (до 15-20 метрів за секунду). То ж Наталка Діденко радить уже ввечері звернути увагу на місце, де ви будете паркувати авто.

У столиці найближчої ночі, ймовірно, буде невеликий дощ, а вдень буде без опадів. Вночі очікується +3+5 градусів, а вдень +5+7 градусів. У понеділок в Києві очікується сильний північний вітер із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

Уже із 7-го листопада в Україні очікується потепління.

Нагадаємо, яка погода буде в Україні на початку листопада 2024.

Також Фокус писав про очікування першого снігу та морозу наприкінці осені в Україні.