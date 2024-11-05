Не забывайте про шапки и доставайте пуховики: в Украину идет антициклон с запада

В большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, лишь в восточной части пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега

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В Украине закрепляется холодная погода. В ближайшие дни ожидается дождь и мокрый снег. Об этом украинцев предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Холодная погода продолжается в Украине. Ближайшей ночью ожидается от 3 тепла до 3 мороза, а в течение дня среды воздух прогреется до +6+11 градусов, на Закарпатье и юге до +10+13 градусов. В большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, лишь в восточной части пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега", — рассказала она.

По прогнозу Наталки Диденко, умеренный ветер северо-западного направления, сильный, до штормовых порывов, еще останется на востоке и северо-востоке Украины.

"Не забывайте уже шапки, переходите на нормальные сезонные пуховики, уважаемые водители, не пренебрегайте безопасностью — меняйте, кто еще не поменял, резину на колесах, начинайте пить сезонные витамины", — написала Наталка Диденко.

Погода в Киеве 6 ноября

В Киеве 6-го ноября будет без осадков. Ветер северо-западный, умеренный, временами порывистый. Ближайшей ночью +1+3 градуса, завтра днем +7+9 градусов, проинформировала Наталка Диденко.

В "Укргидрометцентре" сообщили, что в Украине усиливается циклон с запада. Он обеспечит то, что ветер в регионах страны будет утихать.

Зато с запада через несколько дней на смену циклону придет антициклон, из-за чего погода в большинстве регионов будет без осадков, впрочем, ближайшие 2 дня местами еще может быть мокрый снег.

Напомним, что после легких заморозков и первого снега в Украину возвращается солнечная и ясная погода, которая будет царить с 5 по 9 ноября. Над страной застыла зона высокого атмосферного давления, поэтому осадков не ожидается.