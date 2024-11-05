Потепление после заморозков: прогноз погоды на неделю (карты)

В Украине в течение первых недель ноября перепад температуры воздуха днем и ночью составит более 10 градусов. Ночью столбик термометра будет спускаться до минусовых значений, днем — подниматься местами до "плюс" 12.

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После легких заморозков и первого снега в Украину возвращается солнечная и ясная погода, которая будет царить с 5 по 9 ноября. Над страной застыла зона высокого атмосферного давления, поэтому осадков не ожидается. О деталях погодных условий и о возможности морозов в начале ноября 2024 года рассказали на портале "Укргидрометцентра".

На портале разместили информацию о температуре воздуха, наличие или отсутствие облаков или осадков, которые ожидаются в течение ближайшей недели. Прогнозируют, что ночью столбик термометра будет опускаться до "минус" 2-4 градусов, а днем будет подниматься до "плюс" 7-9 градусов. Днем обещают солнечное небо с легкой облачностью

Погода на 5 ноября 2024 года:

температура воздуха днем 5-7 градусов тепла;

ветер северо-западный 5-10 м/с;

осадки, преимущественно, отсутствуют, но будут идти дожди в нескольких областях на востоке и в центре — в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской;

солнечно и легкая облачность.

Погода в Украине — прогноз на 5 ноября Фото: укргидрометцентр

Погода на 6-7 ноября 2024 года:

температура воздуха ночью "минус" 1-3 градуса, днем "плюс" 8-10 градусов, в Киеве ночью теплее ("плюс" 1-3);

осадки, преимущественно, отсутствуют, но 6 ноября будут идти дожди со снегом в областях на востоке — в Харьковской, Луганской, Донецкой;

солнечно и легкая облачность, 7 ноября — облака без солнца в Харьковской, Луганской, Донецкой областях.

Погода в Украине — прогноз на 6 ноября Фото: укргидрометцентр Погода в Украине — прогноз на 7 ноября Фото: Укргидрометцентр

Погода на 8-9 ноября 2024 года:

температура воздуха ночью поднимется до "плюс" 1-3 градуса, днем "плюс" 8-10 градусов. В Киеве ночью еще теплее — до "плюс" 2-4. Днем теплее всего будет на Закарпатье и Буковине, а также в Крыму — до "плюс" 10-12 градусов;

осадки отсутствуют по всей территории Украины;

солнечно и легкая облачность во всех областях.

Погода в Украине — прогноз на 8 ноября Фото: Укргидрометцентр Погода в Украине — прогноз на 9 ноября Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 5-7 ноября — детали

Некоторые детали погоды в первую неделю ноября можно отыскать на погодных порталах с данными о скорости ветра и зонами высокого-низкого давления.

На портале wetterpate есть данные об атмосферном давлении. На метеорологической карте видим, что 5 ноября над Украиной — зона высокого давления 1050 гПа (787,56 мм рт. ст.). Такие же данные показывала метеоролог Наталья Диденко 4 ноября: она объяснила, что при таких показателях осадков не ожидается.

На портале wetteronline.de — информация о скорости ветра и изменениях этого показателя в течение нескольких ближайших дней. Согласно данным немецких синоптиков, 5 ноября скорость ветра 30 км/ч, направление — западное, 6 ноября — западное, а скорость уменьшится до 25 км/ч, 7 ноября — северный ветер со скоростью 30 км/ч (а в Харькове — 15 км/ч).

Погода в Украине — какое атмосферное давление 5 ноября Фото: wetterpate.de Погода в Украине — какое направление и сила ветра 5 ноября Фото: wetteronline.de

Отметим, Фокус публиковал объяснения синоптика Натальи Птухи, которая сделала прогноз на месяц. Она рассказала, что 4 ноября Украина страдала от порывов сильного ветра из-за циклона, который шел со стороны РФ. На следующие дни ожидается потепление и без осадков, подытожила специалист.

Напоминаем, 4 ноября Патрульная полиция Киева предупредила граждан о том, чтобы они остерегались падения деревьев и веток из-за ухудшения погодных условий: в столичных пабликах опубликовали фото и видео с кадрами разгула стихии.