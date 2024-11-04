Непогода в Киеве: сильный ветер срывает крыши и баннеры, синоптики предупреждают об опасности (видео)

4 ноября почти во всех регионах Украины ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Коммунальщики и КГГА просят жителей не ходить и не стоять под деревьями, с которых срываются ветки.

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В Киеве из-за урагана падают деревья на автодороги и обрывают провода. Кроме того, сильный ветер отдирает обшивку балконов и сносит крыши магазинов. Киевлян просят не оставлять машины на площадках, где на них могут упасть ветки и строительные материалы, которые отрываются от фасадов. О непогоде в Киеве 4 ноября Патрульная полиция Киева рассказала на странице Facebook.

Полиция и синоптики предупредили о порывах сильного ветра скоростью до 20 м/с. Ураган продлится в течение суток, и киевлянам следует остерегаться последствий. Людей просят не находиться под деревьями, с которых может упасть ветка, остерегаться рекламных щитов, столбов электропередач, проводов, деревьев, незакрепленных стройматериалов, предметов, которые снесло с балконов. Также предлагают следить за тем, чтобы окна, двери были прочно закрыты и не страдали от порывов ветра, говорится в заметке патрульных.

В Telegram-канале ведомства также есть информация о дереве, которое сломалось из-за непогоды и перегородило автодорогу. Инцидент произошел на улице Семьи Идзиковских: на место выехали коммунальщики, а тем временем трассу перекрыли.

Инцидент в Киеве — Патрульная полиция о непогоде 4 ноября Фото: Скриншот Фото: Патрульна поліція Києва

І уровень опасности объявили во всех регионах Украины, кроме Закарпатья. По данным Укргидрометеоцентра, порывы ветра со скоростью до 20 метров в секунду ожидаются в понедельник, 4 ноября.

Инциденты в Киеве из-за непогоды 4 ноября

В ряде столичных пабликов опубликовали фото и видео с последствиями непогоды в Киеве 4 ноября. Например, в канале "Реальный Киев" показали несколько деревьев, которые упали на территории детского учреждения. Одно дерево перегородило вход, другое — переломилось о забор, свидетельствуют кадры с места событий.

Инцидент в Киеве — дерево перегородило вход в детское учреждение Фото: Telegram Инцидент в Киеве — дерево упало на забор детского учреждения Фото: Telegram

На другом видео мужчина показывает куски обшивки балкона и говорит, что одна пластина пробила кабину автомобиля.

Инцидент в Киеве — порывы ветра срывают обшивку балконов Фото: Telegram

Также есть другие фото с деревьями, рекламными баннерами, которые сорвались из-за порывов ветра в Киеве.

Инцидент в Киеве — дерево в переулке Ковальском 20 Фото: Telegram Инцидент в Киеве — последствия урагана в столице 4 ноября Фото: Telegram

На портале КГГА сообщили киевлянам о прогнозе "Укргидрометцентра" на ближайшее сутки: скорость ветра 15-20 м/с, температура воздуха +5 — +7 градусов. Также объяснили, если граждане видят дерево, которое упало из-за урагана, следует вызвать коммунальщиков из КО "Киевзеленстрой" по тел. 044-272-40-18, если есть опасность жизни и здоровью, то вызвать спасателей и медиков -101, 103, 044-430-37-13, если оборваны провода и не работает светофор — 050-387-35-42.

Отметим, накануне, 3 ноября, Фокус писал об аномальных погодных явлениях, которые произошли в Саудовской Аравии. Местные жители страдали от града, размером с перепелиное яйцо, пустыню засыпало снегом, а после дождя появилась радуга.

Напоминаем, в Харькове 3 ноября выпал первый снег: в местных пабликах появились фото веток деревьев, покрытых инеем. Между тем метеорологи предупредили украинцев, когда страну накроет мокрым снегом и похолодает.