Негода у Києві: сильний вітер зриває дахи та банери, синоптики попереджають про небезпеку (відео)

4 листопада майже у всіх регіонах України очікуються пориви вітру до 20 м/с. Комунальники і КМДА просять мешканців не ходити і не стояти під деревами, з яких зриваються гілки.

Related video

У Києві через буревій падають дерева на автошляхи та обривають дроти. Крім того, сильний вітер віддирає обшивку балконів і зносить дахи магазинів. Киян просять не залишати машини на майданчиках, де на них можуть упасти гілки та будівельні матеріали, які відриваються від фасадів. Про негоду в Києві 4 листопада Патрульна поліція Києва розповіла на сторінці Facebook.

Поліція та синоптики попередили про пориви сильного вітру швидкістю до 20 м/с. Буревій триватиме протягом доби, і киянам слід остерігатись наслідків. Людей просять не перебувати під деревами, з яких може упасти гілка, остерігатись рекламних щитів, стовпів електропередач, дротів, дерев, незакріплених будматеріалів, предметів, які знесло з балконів. Також пропонують стежити за тим, щоб вікна, двері були міцно закриті і не потерпали від поривів вітру, ідеться у дописі патрульних.

В Telegram-каналі відомства також є інформація про дерево, яке зламалось через негоду та перегодило автодорогу. Інцидент стався на вулиці Сім'ї Ідзиковських: на місце виїхали комунальники, а тим часом трасу перекрили.

Інцидент в Києві - Патрульна поліція про негоду 4 листопада Фото: Скриншот Фото: Патрульна поліція Києва

І рівень небезпечності оголосили у всіх регіонах України, крім Закарпаття. За даними Укргідрометеоцентру, пориви вітру зі швидкістю до 20 метрів на секунду очікуються у понеділок, 4 листопада.

Інциденти в Києві через негоду 4 листопада

У низці столичних пабліків опублікували фото та відео з наслідками негоди у Києві 4 листопада. Наприклад, у каналі "Реальний Київ" показали кілька дерев, які упали на території дитячого закладу. Одне дерево перегородило вхід, інше — переломилось об паркан, свідчать кадри з місця подій.

Інцидент в Києві - дерево перегодило вхід у дитячий заклад Фото: Telegram Інцидент в Києві - дерево упало на паркан дитячого закладу Фото: Telegram

На іншому відео чоловік показує шматки обшивки балкона і говорить, що одна пластина пробила кабіну автомобіля.

Інцидент в Києві - пориви вітру зривають обшивку балконів Фото: Telegram

Також є інші фото з деревами, рекламними банерами, які зірвались через пориви вітру в Києві.

Інцидент в Києві - дерево в провулку Ковальському 20 Фото: Telegram Інцидент в Києві - наслідки буревію в столиці 4 листопада Фото: Telegram

На порталі КМДА повідомили киян про прогноз "Укргідрометцентру" на найближче добу: швидкість вітру 15-20 м/с, температура повітря +5 — +7 градусів. Також пояснили, якщо громадяни бачать дерево, яке упало через буревій, слід викликати комунальників з КО "Київзеленбуд" за тел. 044-272-40-18, якщо є небезпека життю та здоров'ю, то викликати рятувальників і медиків — 101, 103, 044-430-37-13, якщо обірвані дроти і не працює світлофор — 050-387-35-42.

Зазначимо, напередодні, 3 листопада, Фокус писав про аномальні погодні явища, які відбулись у Саудівській Аравії. Місцеві жителі потерпали від граду, розміром з перепелине яйце, пустелю засипало снігом, а після дощу з'явилась райдуга.

Нагадуємо, у Харкові 3 листопада випав перший сніг: у місцевих пабліках з'явились фото гілок дерев, вкритих інеєм. Тим часом метеорологи попередили українців, коли країну накриє мокрим снігом та похолодає.