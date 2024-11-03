Саудівську Аравію засипало снігом і градом розміром з яйце (фото, відео)

Жителі півночі Аравійського півострова побачили градини, розміром з перепелине яйце, та шар снігу, який вкрив пустелю. Попереду їх чекає штормовий вітер та сильний дощ, попередили метеорологи.

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У Саудівській Аравії сніг вкрив пустелю, дороги між населеними пунктами, будинки, стадіони та гори. Жителі регіону беруть сніг в руки та намагаються зробити з нього сніжки. В пустелі пройшов льодяний град, а потім з'явилась веселка. На відео з місця подій бачимо тонкий сніговий шар, який лежить на поверхнях і не спішить танути. Про погодні аномалії на Аравійському півострові розповіло видання Khaleej Times.

Журналісти повідомили, що у північних районах Саудівської Аравії випав дощ, сніг та град. Тонкий сніговий покрив вкрив гори в регіоні Аль-Джавф і створив "вражаючу зимову картину". Втім, у статті розглядають це явище як ознаку весни, оскільки потоки води підживлять землю, з якої через кілька місяців виростуть лаванди, хризантеми та інші квітучі рослини. На порталі опублікувало прогноз Національного центру метеорології ОАЕ: очікують продовження сильних дощів з градом, поривчатого сильного вітру, шторму.

Інше арабське видання, Saudi Gazette, опублікувало низку фото та відео, на яких можна побачити наслідки негоди. На одному з відео — пустеля в снігу, люди, які збирають сніжки, білий стадіон і градини, розміром з перепелине яйце.

Саудівська Аравія - град розміром з перепелине яйце Саудівська Аравія - засніжена пустеля Саудівська Аравія - араб, який збирає сніжку Саудівська Аравія - засніжений стадіон

На інших кадрах — верблюди, яким не надто заважає похолодання, та краєвиди засніженої дороги

Саудівська Аравія - верблюди та пустеля в снігу Фото: Instagram Саудівська Аравія - пустеля, вкрита снігом та градом Фото: Instagram

Також є фото веселки, яку побачили жителі Саудівської Аравії після дощу.

Саудівська Аравія - веселка над засніженою пустелею Фото: Instagram

Саудівська Аравія — держава на півночі Аравійського півострова, розташована у тропічній та субтропічній кліматичній зоні. Середня зимова температура у регіоні — до +12 градусів, вказано на Climate Knowledge. На порталі погоди Widly вказано, що найближчі дні там очікують температуру +20 — +29 градусів, а також дощі та грози, які відбудуться на півночі країни.

Зазначимо, у квітні 2023 року в Саудівській Аравії сталась аналогічна погодна аномалія — кучугури снігу замели вулиці населених пунктів в районі Аль-Баха. Місцеві ЗМІ повідомили, що машини застрягали в заметах, дорогами тягнулись великі "корки", тому влада прийняла рішення закрити автошляхи. Щоб звільнити дороги від снігу, довелось залучати бульдозери. Поки їх чистили, школярів перевели на дистанційне навчання, розповіли журналісти.

Нагадуємо, у листопада Фокус опублікував прогноз українських метеорологів, які попередили про мокрий сніг, який накриє Україну.