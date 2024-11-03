Україну накриє мокрий сніг і сильний вітер: прогноз погоди на 4 листопада

Синоптики прогнозують опади майже по всій території України, а також попереджають про пориви вітру до 15-20 м/с. Стовпчики термометрів вночі опустять до двох градусів морозу.

Related video

У понеділок, 4 листопада, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У східних та північно-східних областях прогнозується помірний мокрий сніг та дощ, на решті території — невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі коливатиметься від +3° до -2°, а у північних областях 0-5° тепла. Вдень очікується 4-9° тепла, на півдні — тепліше, до 8-13°.

Прогноз погоди в Україні на 4 листопада Фото: Укргідрометцентр

Пориви вітру до 15-20 м/с очікуються майже по всій території країни, за винятком Закарпаття. Через це оголошено жовтий рівень небезпечності, що попереджає про можливі ускладнення на дорогах та погіршення видимості.

4 листопада оголошено І рівень небезпечності Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та Київській області

На Київщині синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, можливий невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер змінить свій напрямок з південно-західного на північно-західний і досягатиме швидкості 7-12 м/с із поривами до 15-20 м/с.

У столиці вночі очікується 2-4° тепла, вдень — 5-7°.

Нагадаємо, 3 листопада у Харкові випав мокрий сніг. Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує з понеділка мокрий сніг на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Луганщині, Донеччині, Полтавщині.

Заввідділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України Віра Балабух зазначила, що зима цього року очікується теплою. Середня температура повітря за сезон може бути вищою за норму на 2°.