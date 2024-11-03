Украину накроет мокрый снег и сильный ветер: прогноз погоды на 4 ноября

Синоптики прогнозируют осадки почти по всей территории Украины, а также предупреждают о порывах ветра до 15-20 м/с. Столбики термометров ночью опустят до двух градусов мороза.

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В понедельник, 4 ноября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В восточных и северо-восточных областях прогнозируется умеренный мокрый снег и дождь, на остальной территории — небольшой дождь, местами с мокрым снегом, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью будет колебаться от +3° до -2°, а в северных областях 0-5° тепла. Днем ожидается 4-9° тепла, на юге — теплее, до 8-13°.

Прогноз погоды в Украине на 4 ноября Фото: Укргидрометцентр

Порывы ветра до 15-20 м/с ожидаются почти по всей территории страны, за исключением Закарпатья. Из-за этого объявлен желтый уровень опасности, предупреждающий о возможных осложнениях на дорогах и ухудшении видимости.

4 ноября объявлен І уровень опасности Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области

В Киевской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, возможен небольшой дождь и мокрый снег. Ветер изменит свое направление с юго-западного на северо-западный и будет достигать скорости 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с.

В столице ночью ожидается 2-4° тепла, днем — 5-7°.

Напомним, 3 ноября в Харькове выпал мокрый снег. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует с понедельника мокрый снег в Сумской, Харьковской, Черниговской, Луганской, Донецкой и Полтавской областях.

Завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины Вера Балабух отметила, что зима в этом году ожидается теплой. Средняя температура воздуха за сезон может быть выше нормы на 2°.